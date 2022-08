Mischa Zverev und Britta Steffen stellen Promi-Staffel beim Allgäu Triathlon

Schwimm-Ikone Britta Steffen und Tennis-Profi Mischa Zverev starten beim "Kult". Ein Gespräch über Druck und die Idee, sich "in den Alpsee zu stürzen“.

19.08.2022 | Stand: 19:36 Uhr

Sie verleihen dem „Kult“ den großen Glanz – und wollen sich auch sportlich keine Blöße geben. Angeführt von Doppel-Olympiasiegerin und Ex-Schwimmerin Britta Steffen stellen Tennis-Profi Mischa Zverev und der zehnfache Tour-de-France-Teilnehmer Andriy Grivko die prominenteste Staffel beim 40. Allgäu Triathlon am Sonntag. Unter insgesamt 2800 Athleten geht das Trio geht über die Olympische Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren, 10 km Laufen) an den Start.

Der Immenstädter Thomas Kopp hat das Promi-Trio zusammengetrommelt – die Benefiz-Staffel soll als „Kick-off“ für die Sascha-Zverev-Stiftung von Alexander Zverev gelten. Die Stiftung widmet sich der Erforschung von Diabetes Typ I, unter der auch Zverev leidet. Wie sie auch sportlich Eindruck hinterlassen wollen, verraten Britta Steffen und Mischa Zverev unserer Redaktion im exklusiven Interview.

Frau Steffen, Herr Zverev, Thomas Kopp sagte, er lockte Sie mit der Idee „was Verrücktes“ zu machen ins Allgäu. Wie kam es dazu?

Mischa Zverev: Na ja, er hat gesagt: „Du läufst beim Triathlon mit“. Das war keine Frage, sondern eine Aussage. Aber verrückt ist es, ja.

Britta Steffen: Ich bin beim Anruf meiner Managerin etwas erschrocken. Immerhin sind 1,5 Kilometer im See für eine Beckenschwimmerin, die 50 und 100 Meter geschwommen ist, eine Nummer. Aber weil es eine tolle Aktion ist, habe ich meinen Urlaub genutzt und mich auf 1,5 km vorbereitet.

Wie kam es zu der dreier Konstellation im Team?

Zverev: Beim Schwimmen geht mir nach 100 Metern die Puste aus, das macht keinen Sinn. Das Fahrradfahren habe ich in meiner Kindheit öfter gemacht, aber nie so, dass ich 30 Kilometer fahren könnte. Also blieb für mich nur noch eins.

Für Sie, Herr Zverev, hat das Event aber als Startveranstaltung für die Stiftung doppelte Bedeutung.

Zverev: Absolut, es ist ein schöner Start. Aber es wird ein Erlebnis für mich, weil ich noch nie aktiv oder als Zuschauer bei einem Triathlon dabei war. Viele Menschen sind da und so ist es ein schöner Kick-off für die Stiftung. Egal, wie das Ergebnis aussehen wird.

Erfolgreiche Brüder: Mischa Zverev (links) ist Manager seines neun Jahre jüngeren Bruders Alexander - aktuelle Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste. Bild: imago/Martin Hoffmann

Und Sie, Frau Steffen, haben Sie schon Triathlon-Erfahrung?

Steffen: Nein. Aber ich habe 2001 in meiner Heimatstadt Schwedt an der Oder bei einem Ultra-Quadrathlon mitgemacht. Das waren fünf Kilometer im See. Das ist meine einzige Erfahrung – und ich dachte, ich mache das nie wieder. Aber 20 Jahre später schmeißt man sich doch in den Alpsee.

Mit welchen sportlichen Ambitionen gehen Sie in das Rennen?

Steffen: Ich habe mir eine Zeit um die 20 Minuten vorgenommen. Aber ich werde bald 40 und erwarte keine Wunderleistung mehr von mir. Ich freue mich, für die gute Sache ins Wasser zu steigen.



Zverev: Ich hatte mal ein Ziel – das lag bei 40 Minuten für die zehn Kilometer. Dann kam aber das zweite Kind, es kamen viele Events – und mittlerweile hat sich die Marke nach hinten verschoben. Ich kann nicht einschätzen, wie es läuft, aber es wird sicher keine Bestzeit.

Seit ihrem Karriereende 2013 haben Sie, Frau Steffen, keinen Wettkampf mehr geschwommen. Wie haben Sie sich vorbereitet?

Steffen: Ich hatte nie vor, noch einmal ein Rennen zu schwimmen. Aber jetzt habe ich Bock. Ich bin jeden zweiten Tag 1500 Meter geschwommen – im See, in der Ostsee, im Freibad, im Hallenbad. Mehr kann ich nicht tun – dann muss man sich überraschen lassen.



Zverev: Bei mir war es so, dass mir unser Fitnesstrainer einen Plan für die zehn Kilometer mit Intervallen zurechtgelegt hat. Das war ein professionell vorbereiteter Lauf – aber mit den gewöhnlichen Verpflichtungen meines Profi-Sports, als Vater und als Manager meines Bruders, stand doch viel zu viel an, um konsequent zu trainieren.

Frau Steffen, was macht die Aufregung nach der langen Pause?

Steffen: Die ist brutal! Ich glaube, wenn dieser Wettkampftyp in einem steckt, dann kommt er wieder raus. Ich bin aufgeregt, freue mich aber total. Ich hoffe, dass ich nicht verkloppt werde. Einige Triathleten haben zu mir gesagt: „Wenn die wissen, wer du bist, musst du dich auf Schläge einstellen.“

Herr Zverev, was erwarten Sie?

Zverev: Es ist eine neue Welt, weil wir nicht wissen, was auf uns zukommt. Der Ablauf vor Ort ist komplett anders als ich es vom Tennis kenne. Ich habe keine Ahnung, wann ich wo sein muss. Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht einmal, wie man sich anständig warm macht vor so einem Lauf. Nervös werde ich sein, aber es ist ein schönes Gefühl.

Im Team sind Sie der einzige aktive Profi. Machen Sie sich Druck?

Zverev: Der größte Druck ist der, dass Britta und Andriy vermutlich Bestzeiten liefern werden und ich das schwächste Glied im Team bin. Aber ich verspüre Druck, seitdem ich Tennis spiele. Insofern kenne ich mich damit aus und verspüre mehr Spaß als Druck. Aber nichtsdestotrotz will man alles geben.

Der Ukrainer Andriy Grivko startete zehnmal bei der Tour de France (hier bei seiner achten Teilnahme im Jahr 2015 für das kasachische Team Astana). 2019 hat der Radprofi seine aktive Laufbahn beendet. Bild: imago/sportfotodienst

Sie beide haben Wettkämpfe auf höchstem Niveau erlebt. Ist das ein Vorteil?

Steffen: Das wird sich zeigen. Ich bin nicht umsonst Sprinterin geworden. So wahnsinnig lange auf einem hohen Niveau sukzessive Schmerzen auszuhalten, war nie mein Ding. Ich bin lieber kurz und schmerzfrei unterwegs. Ich freue mich darüber, dass ich mir ein Herz gefasst habe. Ich habe einige Tipps bekommen, die ich ganz egoistisch für mich behalte ...



Zverev: Die Wettkämpfe, die wir bestreiten, sind komplett anderer Art. Aber ich werde versuchen, auf die Atmung zu achten. Das Gehirn verbraucht sehr viel Energie, deshalb muss ich mich in eine Art Trance begeben. Wenn man alle Sinne ausschaltet, kann man sich auf die Atmung konzentrieren. Dann fliegt die Zeit, wenn ich müde bin. Und darauf hoffe ich.

Verbinden sie ihren Urlaub mit einem Aufenthalt im Allgäu?

Steffen: Es ist ein kurzer Abstecher. Am Sonntag geht’s schon wieder nach Hause. Aber ich freue mich sehr, denn ich war noch nie im Allgäu. Ein paar Tage in der wunderschönen Region habe ich aber.



Zverev: Wir haben schon einige Turniere hier gespielt und insofern war ich schon oft im Allgäu und verbinde mit der Region schöne Erinnerungen. Als Tennisspieler sieht man nicht so viel von der Landschaft. Jetzt sind wir aber mit der Familie mit dem Wohnmobil unterwegs und ich hoffe auf eine schöne Zeit. Auch beim Triathlon.

Das "Promi-Doppel" im Kurzporträt

Britta Steffen ist eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen aller Zeiten. Die 38-Jährige gewann 2008 Doppel-Gold, ist dreifache Weltmeisterin und 13-malige Europameisterin. 2013 beendete die Athletin aus Schwedt an der Oder und hat ihre Karriere.

Der ehemalige Schwimm-Superstar Britta Steffen hält noch immer mehrere deutsche Rekorde. Bild: imago/sportfotodienst

Mischa Zverev (34) ist Tennis-Profi und Manager seines Bruders Alexander Zverev. Aktuell steht er auf Rang 920 der Weltrangliste, seine beste Platzierung war Rang 25 (2017). Zu seinen größten Erfolgen gehört der Titel beim ATP-Turnier in Eastbourne.

Mischa Zverev bei seinem einzigen Turnier-Sieg auf der ATP-Tour im englischen Eastbourne 2018. Bild: imago/Sean Ryan

Das sind die Favoriten beim Allgäu Triathlon 2022

Classic-Frauen: Daniela Bleymehl (Darmstadt), Svenja Thoes (Dudweiler)





Daniela Bleymehl (Darmstadt), Svenja Thoes (Dudweiler) Classic-Männer: Nils Frommhold (Freiburg), Joel Wooldridge (Australien), Thomas Ott (Langensebold)





Nils Frommhold (Freiburg), Joel Wooldridge (Australien), Thomas Ott (Langensebold) Olymp–Frauen: Anne Reischmann (Ravensburg), Katharina Krüger (Ergste)





Anne Reischmann (Ravensburg), Katharina Krüger (Ergste) Olymp-Männer: Neilan Kempmann (Werther), Fabian Kraft (Nürnberg)





Neilan Kempmann (Werther), Fabian Kraft (Nürnberg) Sprint-Frauen: Anna Hautmann (Sonthofen)





Anna Hautmann (Sonthofen) Sprint-Männer: Finn Sattler (Kempten)

