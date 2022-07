Allgäuer Bergbauernmuseum zeigt das Leben der Bäuerinnen im Wandel der Zeit

Wie sich die Arbeit der Landfrauen über die Jahre verändert hat, zeigt eine Sonderausstellung des Allgäuer Bergbauernmuseums. Was Besucher erwartet.

27.07.2022 | Stand: 15:44 Uhr

Wie arbeiteten Bäuerinnen damals und wie tun sie es heute? Was hat sich an ihrem Alltag und ihrer Ausbildung im Laufe der Zeit verändert? Das erfahren Besucher im Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz. Für Sonntag, 25. Juli, ab 10 Uhr hat das Museum mit der Landwirtschafts- und Alpwirtschaftsschule Immenstadt einen Aktionstag im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Vom Taschengeld zur Unternehmerin“ organisiert. Das teilt das Museum mit. Am Aktionstag stellen sich außerdem die Abteilung Hauswirtschaft der Landwirtschafts- und Alpwirtschaftsschule und der Ehemaligenverband Vlf Immenstadt vor.

