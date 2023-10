Darum darf der gebürtige Allgäuer Stefan Bornstein nun Schafe über die London Bridge treiben

Dem gebürtigen Oberstdorfer Stefan Bornstein wird die Ehrenbürgerschaft der Stadt London verliehen. Wie er das geschafft und welche Vorteile er nun hat.

16.10.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Was haben Nelson Mandela, Helmut Kohl, Prinzessin Diana und der in Immenstadt aufgewachsene Stefan Bornstein gemeinsam? Ihnen wurde die sogenannte „Freedom of the City of London“ verliehen. Im Deutschen spricht man hierbei von der Ehrenbürgerschaft der Stadt London, die nur Personen erhalten, die sich besonders für gesellschaftlich wichtige Themen eingesetzt haben.

Bornstein erhielt die Ehrenbürgerschaft für die Gründung des „transCampus“. „Mir ist die Idee vor langer Zeit beim Wandern im Allgäu gekommen“, erzählt Bornstein. Als er auf dem Gipfel um sich blickte und das Wetterphänomen „Obheiter“ genoss, dachte sich Bornstein: „Da bekommt man einen anderen Blick auf die Dinge. Man sieht dann keine Landesgrenzen oder dergleichen.“ Das veranlasste Bornstein dazu, eine internationale Partnerschaft zwischen der Technischen Universität Dresden – wo er Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik sowie des Zentrums für Innere Medizin ist – und dem renommierten King‘s College London aufzubauen.

Prof. Stefan Bornstein aus Oberstdorf baut transCampus auf

Das Besondere an dem „transCampus“: „Die beiden Universitäten haben unter anderem gemeinsame Professuren, Verwaltungsstrukturen, Forschungsprogramme, Start-ups und einen Dekan.“ Und Letzterer ist Bornstein. Besonders sei zudem, dass die Mitarbeiter sowohl in Deutschland als auch in England angestellt sind, wodurch bürokratische Hürden leichter überwunden werden, sagt Bornstein. Der Schwerpunkt des transCampus liegt dabei auf der gemeinsamen Forschung im Medizinbereich sowie der exzellenten Ausbildung von Studenten.

Dass dem 51-jährigen gebürtigen Oberstdorfer für sein Projekt nun eine solche Ehre zuteil wurde, freut ihn besonders. „Ohne das Team, das hinter dem Projekt steht, wäre das allerdings nicht möglich gewesen“, sagt Bornstein. Dass die Ehrenbürgerschaft Londons einem deutschen Professor verliehen wird, komme eher selten vor. „Helmut Kohl war dabei, aber ansonsten werden hauptsächlich Menschen aus dem Commonwealth Ehrenbürger.“

Bornstein im kleinen Kreis mit Nelson Mandela, Helmut Kohl und J.K. Rowling

Damals habe diese Ehrung noch eine konkrete Bedeutung gehabt, sagt Bornstein. „Den Würdenträgern war es zum Beispiel erlaubt, Schafe über die London Bridge zu treiben und Pfeil und Bogen mit sich zu führen. Und wen die Polizei betrunken aufgegriffen hat, der wurde nicht in eine Zelle gesteckt, sondern nach Hause gebracht“, erzählt Bornstein.

Derzeit befindet sich Bornstein in der Nähe der japanischen Hauptstadt Tokio, hält medizinische Vorträge und wandert auf der Insel. Mit seiner Heimat, dem Allgäu, ist der 51-Jährige aber immer noch sehr verbunden. „Meine Eltern sind aus Berlin ins Allgäu gezogen und hatten dort ein Textilunternehmen, das später von meinem Bruder übernommen wurde“, sagt Bornstein. Bis er 20 Jahre alt wurde, blieb Bornstein im Allgäu. Danach zog es ihn in die weite Welt, unter anderem nach England und die USA. In Ulm schloss er sein Medizinstudium ab und über Umwege landete Bornstein dann in Dresden.

Für die Zukunft wünscht sich Bornstein, dem auch das Bundesverdienstkreuz erster Klasse von Frank-Walter Steinmeier verliehen wurde, „dass die Gesellschaft nicht immer versucht, gegeneinander zu arbeiten, sondern wieder mehr zueinander findet und Brücken baut.“

