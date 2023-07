Alpensalamander bremsen Sportler in Oberstdorf aus

Weil die Salamander gefährdet sind, müssen Teile der Rollerbahn im Nordic Zentrum gesperrt werden. Das führt zu einer hitzigen Diskussion im Sportausschuss.

15.07.2023 | Stand: 08:03 Uhr

Der Alpensalamander hat auf der Rollerbahn im Oberstdorfer Nordic Zentrum künftig Vorfahrt. In der Aktivitätsphase der streng geschützten Art muss die Trainingsstrecke für Spitzen- und Nachwuchsathleten bei feuchter Witterung künftig teilweise gesperrt werden. Das betrifft die Zeit von Ende Juni bis August. Das hat die Obere Naturschutzbehörde jetzt per Bescheid festgelegt. Geregelt werden soll es über Klapp-Schilder und Absperrketten, mit denen die Zufahrtsstellen zum Streckenabschnitt Zimmeroy gesperrt werden können. Dann steht rund ein Drittel der Strecke nicht mehr zur Verfügung, eine Runde bleibt für die Sportler möglich. (Lesen Sie auch: Snowfarming in Oberstdorf: So soll der Schnee den Sommer überleben)

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.