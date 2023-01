Das neue Alpenstadtmuseum Sonthofen: So viele Besucher wünscht sich die Leiterin

Nach einer großen Feier können sich nun die Bürger das neue Museum in Sonthofen anschauen. Es gibt eine Marke bei den Besucherzahlen, die geknackt werden soll.

29.01.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Sonthofen Auf Hochtouren liefen in den vergangenen Wochen die letzten Vorbereitungen – jetzt ist es so weit: Das Alpenstadtmuseum in Sonthofen ist eröffnet. In den kommenden Monaten soll sich nun zeigen, wie Einheimische und Gäste die neue Einrichtung annehmen. „Wir rechnen langfristig mit etwa 10.000 Besuchern jährlich“, sagt Museumsleitern Mechthild Fischer auf Nachfrage unserer Redaktion. Sie ergänzt: „Wir hoffen aber natürlich, dass wir im ersten Jahr diese Erwartungen übertreffen werden und auch die 10.000er-Marke knacken können.“ Ab diesem Wochenende können sich alle Bürgerinnen und Bürger ein Bild von den Innenräumen machen: Am Samstag und Sonntag ist der Eintritt von 10 bis 18 Uhr frei.

120 geladene Gäste waren am Donnerstagabend dabei, als Diakon Johannes Herges und Pfarrer Gerhard Scharrer die neue Einrichtung segneten. Viel Lob gab es bei der Feier für die neue Einrichtung. Klaus Holetschek, bayerischer Gesundheitsminister und Landtagsabgeordneter aus der Region, sprach von einer „Bereicherung“ für die Allgäuer Kulturlandschaft. Es sei ein Ort der Begegnung, die die Menschen wegen der Pandemie lange vermisst hätten. Begegnung sei „etwas Wichtiges für die Gesundheit“. Zudem sei es in der aktuell schwierigen Zeit hilfreich, die eigenen Wurzeln und die Heimat in Erinnerung zu rufen. Genau das sei bei den Ausstellungen im Alpenstadtmuseum der Fall.

Sonthofens Bürgermeister: Neues Kulturviertel ist nun vollständig geschaffen

Landrätin Indra Baier-Müller betonte in ihrem Grußwort: „Kultur ist kein Luxus, sondern ein Grundbedürfnis der Menschen.“ Vom „Sonthofer Kulturviertel“, das mit der Stadthausgalerie, der St.-Michaels-Kirche als ruhigem Pol in der Mitte und dem Alpenstadtmuseum nun vollständig geschaffen sei, sprach Bürgermeister Christian Wilhelm. Er dankte unter anderem vielen Bürgern, die mit Fachwissen und ehrenamtlichem Einsatz einen wertvollen Beitrag zur Ausstellung geleistet hätten.

Expertin: Einrichtung hat mit dem Heimathaus "Alleinstellungsmerkmal"

Birgit Kadatz-Kuhn, verantwortlich für das Ausstellungskonzept, hob hervor, das Museum habe mit dem integrierten Heimathaus ein „Alleinstellungsmerkmal“. Architekt Andreas Ferstl aus München sagte in seiner Ansprache, ihm sei wichtig gewesen, Bestehendes neu zu entwickeln, statt nur Gebäude abzureißen. Das sei in Sonthofen gut gelungen.