Im Alpenwildpark Obermaiselstein wird seit Samstag ein Storch vermisst. Wer hat das Tier im Bereich des Wildparks im Oberallgäu gesehen?

17.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Ein Storch ist am Samstag aus dem Alpenwildpark Obermaiselstein ( Oberallgäu) verschwunden. Der Hund eines Spaziergängers soll das Tier verjagt haben. Der Storch flog Richtung Tal davon und kam seitdem nicht mehr zurück. Vermutlich hat der Storch nicht genug Kraft und die Thermik reicht wohl nicht aus, dass das Tier zurückfliegen kann.

Der Storch trägt einen Zuchtring am Fuß, sagt Michl Lohmüller vom Alpenwildpark. Dieser ließe sich mit einem Fernglas erkennen. Wer etwas näher an den Storch herankommt, könnte den Ring auch mit bloßem Auge sehen. Wer einen Storch im Bereich Fischen / Obermaiselstein entdeckt, sollte diesen laut Michl Lohmüller zunächst einmal genau beobachten: Wie verhält sich das Tier? Und: Trägt es einen Zuchtring?

Storch aus dem Alpenwildpark Obermaiselstein vermisst

Seitdem bekannt ist, dass der Storch vermisst wird, gingen bei Lohmüller schon zahlreiche Meldungen ein von Menschen, die einen Storch gesichtet haben. Teilweise riefen sogar Leute aus Lindau an. So weit sei der Storch aber wohl nicht gekommen. Realistischer ist, dass sich das Tier im näheren Umkreis des Alpenwildparks Obermaiselstein aufhält.

Einem Hinweis aus dem Bereich Immenstadt / Blaichach will Lohmüller nun nachgehen. Offenbar wurde ein Storch im Bereich Häuser gesehen. Das Tier sei zwar in Panik davongeflogen, es sei aber "eher unwahrscheinlich", dass der Storch so weit gekommen ist. Dennoch will er die Meldung überprüfen. Lohmüller könnte sich noch vorstellen, dass der Vogel bis zur Iller in Fischen geflogen ist.

Wer einen Storch mit einem Zuchtring am Fuß im Umfeld des Alpenwildparks entdeckt, kann sich bei Michl Lohmüller melden. Um dem Hinweis nachgehen zu können, benötigt er möglichst den genauen Bereich, in dem sich der gesichtete Storch aufhält, und eine Telefonnummer für mögliche Rückfragen. Kontakt:

Der Alpenwildpark Berghof Schwarzenberg in Obermaiselstein

Vom Alpenwildpark Berghof Schwarzenberg hat man einen schönen Blick auf Obermaiselstein und die Allgäuer Alpen. Der Berghof liegt auf 1020 Metern Höhe. In dem Park leben viele Wildtiere wie Rot- und Damwild, Gämse, Wildschweine, Steinböcke und seltene Greifvögel. Neben dem vermissten Storch lebt noch ein zweiter im Alpenwildpark Obermaiselstein.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.