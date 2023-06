Fell abgezogen, Kopf ab: Totes Tier am Alpsee gibt Rätsel auf

Grusel-Fund gibt Rätsel auf: Ein Spaziergänger hat am Großen Alpsee bei Immenstadt-Bühl ein totes Tier gefunden. Das Fell war abgezogen, der Kopf abgetrennt.

09.06.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Ein verstümmelter Kadaver gibt Rätsel auf: Ein Spaziergänger hat am Großen Alpsee bei Immenstadt-Bühl ein totes Tier gefunden. Das Fell war abgezogen, der Kopf abgetrennt. Die Polizei bestätigt den Fall.

"Ich war mit meinem Hund unterhalb des Campingplatzes am See spazieren. Plötzlich blieb mein Hund stehen und zog in Richtung eines kleinen Stücks, das in den See ragt", sagt der Immenstädter. "Dort fand ich das tote Tier ohne Kopf und Fell."

Diesen Tierkadaver ohne Kopf und Fell entdeckete ein Spaziergänger in Immenstad-Bühl am Alpsee. Bild: Mathias Tillig

Ob es sich bei dem grässlichen Fund im Mai um einen Hund oder eine Katze handelt, sei noch nicht klar, sagt Pressesprecherin Isabel Schreck.

Totes Tier am Alpsee gefunden: Polizei im Allgäu ermittelt

Die Polizei steht mit dem Veterinäramt in Kontakt und ermittelt wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz.

Ein Anwohner berichtet, dass im Ort nach dem Fund des Kadavers im Mai zwei Katzen verschwunden seien. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist jedoch unklar. Tierhalter in Bühl seien jedoch in Sorge: Einige ließen ihre Katzen derzeit nachts nicht aus dem Haus, manche Hunde würden nicht mehr von der Leine gelassen.