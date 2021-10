Squattwins knacken Weltrekord im Dauerrodeln: Über 50 Kilometer gerodelt, dazwischen zu Fuß hoch

Die Squattwins Stephanie und Julia Mueller haben am Alpsee Coaster Immenstadt den Weltrekord im Dauerrodeln geknackt. Dafür waren heftige Strapazen nötig.

20.10.2021 | Stand: 21:26 Uhr

Julia und Stephanie Müller haben es gepackt: Die "Squattwins" haben auf der Sommer-Rodelbahn an der Alpsee-Bergwelt den Weltrekord im Dauerrodeln geholt. Statt der benötigten 44 Kilometer sind die beiden Instagram-Influencerinnen heute sogar 50,4 Kilometer gerodelt. Zwischen den Abfahrten lagen mehrere Tausend Höhenmeter zu Fuß. Doch der Reihe nach.

Langsam füllen sich am Mittwochvormittag die Parkplätze in der Alpsee-Bergwelt mit Leben. Lange Schlangen bilden sich schon um 10 Uhr vor der Sesselbahn und die ersten orangenen Rodel flitzen die Metallschienen hinab. Die ersten Sonnenstrahlen wandern über den Berg und treffen auf die Talstation. Die Gäste der Alpsee-Bergwelt freuen sich auf einen sonnigen, entspannten Ausflugstag. Stephanie und Julia Mueller steht eine Strapaze bevor. Die Zwillinge waren schon lange vor der Sonne da, und sie werden auch noch auf der Rodelbahn sein, wenn sie längst untergegangen ist.

Die 38-jährigen Schwestern aus München – die sich „Squattwins“ nennen – haben Großes vor. Sie wollen einen Weltrekord im Dauerrodeln aufstellen. Den bequemen Sessellift benutzen sie dabei aber nicht. „Wir laufen hoch“, erzählen die Zwillinge. „7.200 Höhenmeter werden wir in zwölf Stunden zurücklegen und 44 Kilometer rodeln.“

Instagrammerin "Squattwins: "Das Gefühl über Grenzen zu gehen"

Was treibt die Schwestern an? „Wir lieben die körperliche und mentale Anstrengung und das Gefühl, über Grenzen zu gehen“, erzählen die beiden Münchnerinnen. „Außerdem gibt es nicht viele Frauen in Deutschland, die vor allem auf lange Strecken Rekorde aufstellen. Das möchten wir ändern.“

Also machen sie sich auf den Weg: Hochmotiviert, mit identischen Trainingsanzügen, dunklen Sonnenbrillen, pink lackierten Fingernägeln und gefüllten Wasserflaschen stapfen sie den Berg hoch. Die anderen Besucher sehen ihnen staunend aus dem Sessellift zu.

Dauerrodel-Weltrekord am Alpsee: Keine Schweißperle auf der Stirn

Oben angekommen sieht man bei den Schwestern – zumindest in den Vormittagsstunden – noch keine Schweißperle auf der Stirn. Auch ihr Gesichtsausdruck ist alles andere als gequält. Lachend verraten sie: „Es geht uns noch gut!“ Die beiden Schwestern verbindet ein starkes Band. „Wir sind ein unschlagbares Team und uns gerade in solchen Situationen eine mentale Stütze“, erzählen die 38-Jährigen. „Besonders als Zwilling muss man nicht viel sagen, damit der andere einen versteht.“ Trotzdem könne man so einen kräftezehrenden Rekordversuch nicht ohne Vorbereitung meistern. Man müsse sich auch körperlich fit halten. „Cardio, Laufen, Fitnessstudio und Fahrradfahren“, beschreiben die Münchnerinnen ihr Trainingsprogramm. „Für einen Weltrekord muss man schon etwas machen. Zumal das wegen der Höhenmeter unser bisher anspruchsvollster Rekord ist.“

Eltern helfen bei Dauerrodel-Rekordversuch mit

Die Eltern der Zwillinge warten an der Talstation und versorgen ihre Töchter mit Essen und Trinken. „Nüsse und Magnesium helfen“, sagen die Schwestern. „Zu viel Essen und Trinken wirkt sich in anstrengenden Situationen aber negativ auf die Körperleistung aus.“ Man merkt den „Squattwins“ ihre Erfahrung bei der Jagd nach Weltrekorden deutlich an. Es ist ihr dritter Versuch in Folge. Erfolgreich waren bereits ihre Rekorde im Dauerrutschen und im Lockenwickeln in der Achterbahn. „Es ist uns besonders wichtig, unseren vierten Rekord in unserer Heimatregion aufzustellen.“ Geboren sind die beiden in Isny.

