Mann kracht auf Sommerrodelbahn bei Immenstadt gegen Kuh

Bei einem kuriosen Unfall nahe Immenstadt wurde am Mittwoch ein Mann verletzt. Er stieß auf einer Rodelbahn mit einer Kuh zusammen.

08.09.2023 | Stand: 06:30 Uhr

Verletzt wurde am vergangenen Donnerstag ein 39-jähriger Mann auf einer Rodelbahn nahe Immenstadt. In einer Kurve stieß er mit einer Kuh zusammen, teilt die Polizei mit. Er wurde durch die Bergwacht Immenstadt mit dem Verdacht auf Schlüsselbeinbruch in ein Krankenhaus gebracht.

Die Weidezäune, so die Polizei, seien vor dem Betrieb durch Mitarbeiter der Rodelbahn kontrolliert worden. Auch welche Kuh der angrenzenden Weide auf der Bahn stand, ist nicht bekannt - alle Tiere seien augenscheinlich unverletzt.

Ganz anders bei diesem Unfall in Stams - ein Autofahrer prallte mit dem Tier zusammen und lies es schwer verletzt liegen. Wie die Kuh auf die Rodelbahn gelangen konnte ist nicht klar und werde nun ermittelt, so eine Sprecherin der Allgäuer Polizei gegenüber unserer Redaktion. Mehr aktuelle Polizei-Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu lesen Sie an dieser Stelle.

Unfälle auf Rodelbahnen im Allgäu

Unfälle auf Allgäuer Rodelbahnen können immer wieder passieren. Mitunter liegt das auch an Besuchern, die sich nicht an die Regeln halten. Zum Beispiel hielten immer wieder Rodler mitten auf der Strecke an, "um ein Selfie zu machen", sagt TÜV-Prüferin Heidi Atzler. Andere streckten ihre Beine aus dem Wagen oder würden zu schnell fahren. Wer prüft eigentlich die Bahnen - und auf was müssen Rodlerinnen und Rodler achten?

