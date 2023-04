Am Riedberger Horn können Skibegeisterte noch langlaufen

Über die Osterferien ist das Langlaufen am Riedberger Horn in Grasgehren möglich.

12.04.2023 | Stand: 11:30 Uhr

In den Osterferien kommen Langläuferinnen und Langläufer im Skigebiet Grasgehren noch auf ihre Kosten. Denn ab sofort bis Sonntag, 16. April, gibt es eine Hochloipe unterhalb des Riedberger Horns, sagt Tobias Lienemann, Geschäftsführer der Berg-Naturerlebnis Riedbergerhorn GmbH & Co. KG. Täglich zwischen 8 und 16 Uhr können sich Wintersportler auf reinem Naturschnee austoben. Die Loipe eignet sich für Langläufer der Skating- und Klassik-Technik und verläuft in einem Rundkurs auf der Familienabfahrt des Skigebiets.

Ausreichend Schnee am Riedberger Horn

Die Idee für die Loipe entstand spontan: „Es ist ausreichend Schnee vorhanden, um dem Langläufer ein attraktives und einmaliges Erlebnis zu bieten“, sagt Lienemann. Das Konzept passe zudem in die Unternehmensphilosophie, für Wintersportler aus verschiedenen Bereichen ein Angebot zu schaffen. Im Rahmen von Testversuchen mit einer elektrischen Walze stehe zum Präparieren der Loipe ein leises, naturverträgliches Spurgerät zur Verfügung.

Die Loipengebühr beträgt vier Euro pro Person. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre laufen kostenfrei. Weitere Informationen finden Sie hier.

