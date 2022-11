„Amerikaner werden uns nicht überrennen“: Tourismusexperte zum Allgäuer Tourismus

Mit Marriott kommt ein riesiges Hotelunternehmen nach Oberstaufen. Das wird den Allgäuer Tourismus auf ein ganz neues Level heben, findet ein Tourismusexperte.

06.11.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Der Marktgemeinderat Oberstaufen hat beschlossen, ein Luxus-Hotel auf dem Schlossberg zu bauen. In der jüngsten Sitzung hat sich das Gremium zudem für den Entwurf „Schloss“ entschieden. Tourismusforscher Prof. Dr. Marco Gardini von der Hochschule Kempten erklärt, welche Auswirkungen das auf die Allgäuer Hotellandschaft haben kann.

Was halten Sie von den Plänen, auf dem Schlossberg ein Luxushotel zu bauen?

Marco A. Gardini: Das Gelände hat nach einer Verwertung gesucht, nachdem die alte Klinik abgerissen wurde. Der Standort ist zweifelsohne ein Sahnestück und für ein Hotelprojekt dieser Art sehr gut geeignet. Deshalb kann ich es schon nachvollziehen, dass Geiger als Investor das Projekt dort realisieren will.

Inwiefern kann ein solches Projekt die Allgäuer Hotellandschaft bereichern?

Gardini: Die Allgäuer Hotellerie ist sehr individuell und familiengeführt geprägt und es gibt viele großartige Unternehmen. Die Kettenhotellerie hat in der Vergangenheit bis auf wenige Ausnahmen den Weg ins Allgäu nicht gesucht. Insofern ist es durchaus bemerkenswert, dass eine Kette wie Marriott über einen Standort wie Oberstaufen nachgedacht hat. Und weil Kettenhotellerie etwas völlig anderes ist als Individualhotellerie, ist eine solche Hotelmarke auf jeden Fall eine Bereicherung für die Hotellandschaft. Das gibt dem Oberstaufener Tourismus einen neuen internationalen Push, steigert dieses Hotelprojekt doch die Attraktivität sowie die internationale Sichtbarkeit der Marktgemeinde.

Prof. Dr. Marco Gardini: "Ein bisschen bunter wird's sicherlich"

Marriott ist ein Hotelriese, lebt von Loyalitäts- und Bonusprogrammen. Erwarten Sie, dass die Klientel in Oberstaufen dadurch auch internationaler wird?

Gardini: Ein bisschen bunter wird’s sicherlich. Mit ihren 30 Marken, circa 8000 Hotels und Resorts in über 139 Ländern der Welt bedient Marriott über das Loyaltätsprogramm Bonvoy ganz andere Märkte und Zielgruppen. Ich glaube zwar nicht, dass wir nun von Amerikanern überrannt werden, aber die Klientel wird sicherlich ein wenig internationaler.

Hat ein solcher Neubau auch negative Auswirkungen – etwa auf die anderen Hotels und kleinere Ferienwohnungen?

Gardini: Nein, wir reden hier von völlig anderen Zielgruppen und Bedürfnissen. Wer eine kleine Ferienwohnung sucht, der sieht ja als Alternative nicht ein Luxushotel von Marriott. Das sind unterschiedliche Segmente, die Oberstaufen mit vielen verschiedenen Angeboten, von günstig bis hochwertig, gut bedient. Die Hotels im Luxusbereich sind anders geführt, haben eine spezifische Klientel und eine enge Beziehung zu ihren Kunden. Wer sich im Leisurebereich in einem Kettenhotel wohl fühlt, hat ganz andere Ansprüche und sieht nicht zwingend das Privathotel oder die Ferienwohnung als Alternative. Deshalb glaube ich nicht, dass sich das kannibalisiert.

Häufig gab es Kritik, die Entwürfe würden nicht zu Oberstaufen passen. Sehen Sie das auch so?

Gardini: Wir wissen ja alle, über Geschmack lässt sich nicht so richtig streiten. Es wird nie einen Entwurf geben, der alle Bevölkerungsteile hinter sich vereint. Ich finde, es ist gut, auch mal einen anderen Akzent zu setzen. Viele Architekturobjekte, etwa die Elbphilharmonie, mussten zunächst viel Kritik einstecken, ehe sie im Nachhinein zu Sehenswürdigkeiten geworden sind, auf die die Bevölkerung nun stolz ist. Oft muss so etwas erst ein bisschen über die Zeit wirken. Ein Entwurf ist etwas anderes als die Realität. Wenn man die Umsetzung sieht, muss man das unter Umständen neu bewerten. Und vielleicht gewinnt das Projekt dadurch mehr Anhänger.

Der Fachkräftemangel macht auch vor der Tourismusbranche keinen Halt. Nun soll ein Hotel mit über 100 Mitarbeitern entstehen. Sehen Sie da Probleme auf die anderen Hotels zukommen?

Gardini: Der Fachkräftemangel ist natürlich ein Riesenthema. Aber es ist oftmals ein großer unternehmenskultureller Unterschied in einer Kette oder in einem Privathotel zu arbeiten, weshalb ich glaube, dass es unwahrscheinlich ist, dass es zu größeren Wanderungsbewegungen zwischen den Häusern kommt. Das Marriott wird sich aus den eigenen Reihen bedienen, während die meisten Unternehmen in Oberstaufen beim Thema Mitarbeiterbindung relativ gut aufgestellt sind und die Mitarbeiter sich sehr stark mit den jeweiligen Häusern verbunden fühlen.

Werden wir künftig mehr Hotelketten im Allgäu sehen?

Gardini: Es ist tatsächlich ein starker Trend zu erkennen, dass die Hotelketten mehr und mehr die Ressort- und Ferienhotellerie für sich entdecken. Auch wenn der Fokus dieser Akteure auch in Zukunft nach wie vor auf Stadthotellerie liegen wird, hat die Pandemie dennoch für ein Umdenken in den Hotelzentralen geführt, ist doch die Ferienhotellerie relativ stabil durch die Coronazeit gekommen. Deshalb müssen wir uns wahrscheinlich an den Gedanken gewöhnen, dass das Allgäu für die ein oder andere Kette sehr interessant sein kann. Das ist sicherlich anfangs ungewohnt, kann aber auch immer eine Bereicherung der jeweiligen Region darstellen.

