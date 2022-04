Polizisten ziehen nackten Mann in Panik aus Whirlpool - und fesseln ihn

Die Polizei zieht einen nackten Oberallgäuer aus seinem Whirlpool. Dabei reagiert er panisch, aus Angst vor Corona. Vor Gericht kritisiert der Mann die Beamten.

21.04.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Ein nackter Mann wird an Weihnachten 2020 von Polizisten aus seinem Whirlpool gezogen und festgenommen. „Ich will eine Maske! Ich will eine Maske!“, schreit der 63-Jährige immer wieder. Seine Stimme überschlägt sich, wirkt panisch. Die Polizisten bringen den Mann zu Boden und fesseln ihn. Das Video des Einsatzes wird in der Verhandlung am Amtsgericht Sonthofen gezeigt. Dort sitzt der Mann auf der Anklagebank und muss sich des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Richterin Brigitte Gramatte-Dresse verurteilt den 63-Jährigen zu einer Verwarnung mit Strafvorbehalt.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.