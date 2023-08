An der Klinik Immenstadt gibt es jetzt eine palliative Versorgung

Der Palliativmedizinische Dienst hat am Oberallgäuer Krankenhaus einen festen Standort. Team aus 15 Personen kümmert sich um schwerstkranke Patienten.

Palliative Versorgung gibt es nun auch an der Klinik Immenstadt. Dabei kümmert sich ein Team aus spezialisierten Palliativmedizinern und speziell ausgebildeten Pflegekräften um die Betreuung schwerstkranker Patientinnen und Patienten. Das Team, das sich aus etwa 15 Personen zusammensetzt, befindet sich an zwei Standorten: Kempten und Immenstadt.

2017 wurde der Palliativmedizinische Dienst (PMD) am Klinikum Kempten gegründet. In diesem Juni wurde der palliativmedizinische Dienst auf das Immenstädter Krankenhaus ausgeweitet. Das Team hat in Kempten als auch in Immenstadt einen festen Standort.

„Die ersten Wochen sind gut gelaufen“, freut sich Claudia Zeh-Schöll, leitende Palliativ-Care-Pflegefachkraft im PMD-Team: „Unser Angebot wird gut angenommen.“ Es freue sie, die Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen sowie die Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen.

Der Tod gehört zum Leben

„Mit viel Herzblut und dem Wissen, dass der Tod zum Leben gehört“, versuche das PMD-Team die Situation für die Betroffenen etwas leichter und besser zu machen. „Wir werben um ihr Vertrauen, dass diese letzte Lebenszeit, eine gute Zeit sein kann“, sagt Zeh-Schöll. Damit soll ein „selbstbestimmtes und beschwerdearmes Leben“ bis zuletzt möglich sein.

Wie Dr. Beatrix Hausser, Sektionsleiterin der Palliativmedizin am Klinikum Kempten, erläutert, werde ihr Team von den Stationen angefordert: „Dann kommen wir auf die Stationen und unterstützen mit sensiblem Vorgehen, mit Vorsicht, aber auch mit Haltung.“ Denn jeder Tag sei eine „Schule des Lebens“. „Nirgendwo anders bekommt man dies so verdeutlicht zu spüren wie im Umgang mit schwerstkranken Menschen“, sagt Hausser. Vielen Menschen mache das Wort „palliative Versorgung“ Angst oder ein mulmiges Gefühl, wissen Zeh-Schöll und Hausser. Dabei wollen sie den Menschen auf Augenhöhe begegnen und auf ihre Bedürfnisse eingehen. Auch die Sorgen der Nahestehenden und die des Stationsteams nehme man in den Blick.

Die palliative Betreuung

Der Palliativmedizinische Dienst (PMD) ist ein multiprofessionelles Team aus Medizinern, Palliativ-Care-Fachkräften, Sozialarbeitern und speziell ausgebildeten Therapeuten.

Die palliative Versorgung will das Befinden eines unheilbar kranken Menschen verbessern und seine Beschwerden lindern. Ziel ist es, die bestmögliche Lebensqualität zu erreichen.

Palliativ leitet sich vom lateinischen „Pallium“ ab, was übersetzt „Mantel“ bedeutet. Der Patient soll bei der palliativen Begleitung von allen Seiten „ummantelt“ werden.

