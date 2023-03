An der Platte eine Macht: Mädels des TSV Oberstdorf holen Bayerischen Meistertitel

Die Jugendspielerinnen des TSV Oberstdorf holen sich den Bayerischen Mannschaftsmeistertitel. Im Juni spielen sie um die deutsche Meisterschaft in Duisburg.

21.03.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Erfolgreiche Tage liegen hinter der Tischtennisabteilung des TSV Oberstdorf. Die Mädchenmannschaft hat bei den Bayerischen Mannschaftsmeisterschaften den Sieg geholt und sich damit für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Die Oberstdorferinnen mussten in Putzbrunn bei den bayerischen Mannschaftsmeisterschaften allerdings ohne Zoe-Loreen Sommer antreten, die bei der deutschen Meisterschaft der U15 dabei war. Für die Oberstdorfer Mädels ging es in der Altersklasse U15 um das Ticket zur deutschen Meisterschaft im Juni in Duisburg. Das erste Spiel gegen Beratzhausen fand nicht statt, da der Gegner krankheitsbedingt absagen musste. Das erste Spiel der Oberstdorfer gegen Viktoria Wombach hatte also schon vorentscheidenden Charakter. Nach den beiden Eingangsdoppeln gestaltete der TSV Oberstdorf das Spiel bei einer Niederlage und einem Sieg noch offen. Nach den Einzeln im Spitzenpaarkreuz stand es 2:2. Anna Schindele setzte hierbei ein Ausrufezeichen und besiegte die Kaderspielerin des bayerischen Tischtennisverbandes Nina Ott deutlich mit 3:0. Im unteren Paarkreuz drehten dann Alina Hiller und Philippa-Cheyenne Baums auf und besiegten beide ihre Gegnerinnen.

Tischtennis Oberstdorf: Mädels ganz oben

Eine Überraschung lag in der Luft als das obere Paarkreuz wieder in die Box ging. Schindele gewann knapp im fünften Satz und Xenia Trauter trumpfte im parallelen Spiel gegen Nina Ott auf und fügte ihr an diesem Tag die zweite Niederlage zu. Der völlig überraschende Siegpunkt war eingefahren bevor Alina Hiller für den 7:3-Endstand sorgte.

Auch im nächsten Spiel gegen Weiboldshausen waren die Oberstdorferinnen nicht aufzuhalten. 5:0 hieß es nach zwei Doppeln und drei Einzeln für Oberstdorf. Schindele war es vorbehalten, den erlösenden fünften Punkt gegen die bayerische Vizemeisterin Maximiliane Wallner zu holen und durfte sich anschließend von den anderen Spielerinnen feiern lassen.

Die völlig überraschende Qualifikation zur deutschen Meisterschaft war geschafft. Ein 8:2-Sieg stand am Ende auf dem Spielberichtsbogen. Nun geht es für die Mädels zur deutschen Mannschaftsmeisterschaft. Diese findet am Samstag, 10. Juni, in Duisburg statt. Sicherlich werden alle sechs Spielerinnen zum Einsatz kommen, verriet Trainer Elias Grell noch am Tage des Erfolges.

Deutsche Meisterschaft im Juni in Duisburg

Vorher stehen aber noch weitere Highlights auf dem Programm. Anfang Mai finden die bayerischen Top-Ten-Turniere statt. Hier haben sich Sommer, Schindele und Hiller für das prestigeträchtige Endturnier der bayerischen Rangliste qualifiziert. Eine Woche später geht es zur bayerischen Mannschaftsmeisterschaft U13, wo die Oberstdorferinnen zu den Favoritinnen zählen. In Linz spielt Zoe-Loreen Sommer fünf Tage auf internationaler Ebene, ehe sie in Oberhaching beim Kaderlehrgang ist, der als Vorbereitung zum Deutschland Cup im thüringischen Bad Blankenburg gilt. Dort vertritt Sommer Bayern im Vergleichskampf der Bundesländer.

Für die Oberstdorferinnen gilt es, bis Juni fleißig zu trainieren. „Die Modernisierung des Trainings nimmt immer neue Formen an. Wir haben alle Elemente des Trainings professionalisiert. Dies beginnt beim Aufwärmen, das bereits auf die kommende Übungseinheit zugeschnitten ist“, sagt Trainer Ralf Sommer. Zudem steht seit Januar Mentaltraining auf dem Programm, was die Mädchen sehr gut annehmen. Auch die Themen Neuroathletik und Schnelligkeit, sowohl mit den Beinen als auch mit dem Kopf seien inzwischen feste Elemente jeder Trainingseinheit.

Auch erfolgreich war die Herrenmannschaft des TSVO. Im Spitzenspiel der Herren-Bezirksklasse B setzte sich der Tabellenführer TSV Oberstdorf mit 6:4 beim direkten Verfolger TV Immenstadt durch und feierte so den Aufstieg in die Bezirksklasse A. Beim darauffolgenden 8:2-Sieg beim TV Oy wurde der Aufstieg auch rechnerisch manifestiert. Zoe-Loreen Sommer, Dominik Schweikart, Lukas Rohrmoser, Elias Grell und Ralf Sommer spielten eine herausragende Saison und blieben unbesiegt. Grell mit einer Bilanz von 9:1-Siegen und Ralf Sommer mit einer 22:4-Bilanz stellten das mit Abstand beste untere Paarkreuz der Liga.

Direkt nach dem geschafften Aufstieg trat Zoe-Loreen Sommer die Reise nach Bad Friedrichshall an. Dort fand die diesjährige deutsche Meisterschaft für unter 15-Jährige statt. Für die 12-jährige Oberstdorferin ging es darum, Erfahrung zu sammeln. Gegen die durchweg älteren Gegner schied sie aber sowohl im Mixed als auch im Doppel in der ersten Runde aus. Im Einzel bezwang sie aber die Regionalliga-Spielerin Elisa Meyer von Hannover 96 mit 3:1 Sätzen und erreichte überraschend Platz drei in der Vorrundengruppe. Dieser reichte zwar nicht fürs Achtelfinale, aber für den geteilten 35. Platz auf nationaler Ebene.

