Badegäste vs. Angler: Die einen wollen Action, die anderen Ruhe

Während Fischer am Gewässer ihre Ruhe haben wollen, sehnen sich Badegäste nach Action. Warum der Weg zu einem harmonischen Miteinander steinig ist.

09.05.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Seit einigen Tagen tummeln sich wieder Angler an den Flüssen und Seen im Oberallgäu. Ob vom Ufer aus oder auf dem Boot – Hauptsache ein Fisch beißt an. Mit den steigenden Temperaturen werden zugleich auch wieder mehr Badegäste kommen. „Die Seen werden immer häufiger genutzt“, sagt Jens Christmann, Vorsitzender der Stadtfischer Immenstadt. Am Großen Alpsee registriert er seit einigen Jahren deutlich mehr Stand-up-Paddler, Kitesurfer und Tretbootfahrer.

