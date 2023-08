Das erwartet die Kinder beim Fußballcamp von Andi Maier

Zum vierten Mal veranstaltet der FC Oberstdorf ein Fußballcamp unter der Leitung von Ex-Profi Andreas Maier. Beide Termin sind bereits ausgebucht.

03.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

„Ich sehe uns als Vorreiter in der Region, weil wir während Corona angefangen haben, als es kein anderes Camp gegeben hat“, sagt Andreas Maier. Als FCO-Trainer hat der 39-Jährige sein Amt zwar zum Saisonende niedergelegt (wir berichteten), als Campleiter will er sich aber weiterhin für die Nachwuchskicker engagieren. „Das Camp ist mein Baby“, betont Maier lachend. Daher sei er mit dem FC Oberstdorf schnell übereingekommen, dass er die Fußballcamps für 7- bis 14-jährige Vereins- und Freizeitkicker auch weiterhin leitet.

Dem dreifachen Familienvater ist es vor allem wichtig, die Kinder wieder raus und in Bewegung zu bringen, um den negativen Folgen der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. „Das ist der Hauptgrund, warum ich die Camps mit Herzblut weiterführen will. Wenn man liest, wie viele Kinder in Deutschland übergewichtig sind, dass den Vereinen der Nachwuchs fehlt und wie viele Kinder ihre Zeit am Bildschirm verbringen, ist das für mich erschreckend“, erklärt der Ex-Profi.

Fußballcamp in Oberstdorf bereits ausgebucht

Die Tatsache, dass seine beiden Camps schon Wochen zuvor ausgebucht waren, zeigt, dass er mit seinem Angebot ins Schwarze trifft. Nicht nur das, sondern vor allem auch die hohe Zahl an „Wiederholungstätern“ findet Maier „super“. Es schnuppern aber auch immer wieder neue Teilnehmer sowie junge Feriengäste rein.

Heuer geht Andreas Maier mit seinem AOK-Fußballcamp in die vierte Runde. Die Abläufe sind im Großen und Ganzen allerdings mit der ersten Auflage noch konform. „Das Wichtigste ist, dass die Kinder Spaß im Training haben, und dafür achte ich auf die Qualität des Trainerteams“, erklärt Maier und betont, dass in Oberstdorf ausschließlich Übungsleiter mit Trainerlizenz mitwirken. Das Trainerteam mischt er allerdings von Jahr zu Jahr durch, um den Teilnehmern neue Trainingsformen und anders aufgebaute Einheiten garantieren zu können.

Spezielles Torwarttraining wird wieder angeboten

Heuer sind viele alte Weggefährten von Maier, darunter einige Ex-Profis aus dem In- und Ausland dabei. Im vergangenen Jahr hat der FC Oberstdorf erstmalig auch ein spezielles Torwart-Camp angeboten. Da das so schnell ausgebucht war, bietet es der Club auch heuer wieder an. Ein reines Mädchen-Camp, in dem die weibliche Jugend unter sich trainieren kann, hat Maier zwar bereits 2022 angedacht, bis zur Ausführung müssen sich die Kickerinnen allerdings noch ein weiteres Jahr gedulden. „Für nächstes Jahr steht es fest im Programm“, verspricht Maier.

Neben dem pädagogischen Mittagsprogramm der AOK bieten Maier und sein Team in den Pausen „viel Interaktion“. Am letzten Tag ist zudem ein Abschlussturnier geplant, zu dem die ganze Familie zum Zuschauen eingeladen ist. Ob Maier selbst auch außerhalb des Camps wieder auf der Trainerbank Platz nimmt, lässt er offen. „Mir tut die Pause gut“, versichert der Familienvater, fügt aber auf Nachfrage hinzu: „Es kann sein, dass ich in zwei Monaten einen Club übernehme, es kann auch sein, dass ich nie mehr zurückkomme.“ Sein Engagement im Fußballcamp will er sich aber auf keinen Fall nehmen lassen, „weil es einfach überragend ist, mit Kindern zu arbeiten“, betont er.

