Atemnot: Pfefferspray trifft Hundehalterin in Burgberg

Ein Hund attackiert in Burgberg einen anderen Vierbeiner. Eine Hundehalterin will den Angreifer verjagen. Aber Wind weht ihr Pfefferspray nicht nur zum Hund.

27.09.2022 | Stand: 13:10 Uhr

Der Hund einer 59-jährigen Frau hat einen anderen Vierbeiner angegriffen. Immer trifft es meinen Hund, muss sich eine bisher unbekannte Hundehalterin gedacht haben. In Burgberg setzte sie gestern Abend kurzerhand ihr Pfefferspray ein und sprühte damit auf das angreifende Tier.

Durch leichten Wind geriet auch etwas Pfefferspray in die Atemwege der anderen Frau. Die 59-Jährige bekam "etwas Atemnot", teilte die Polizei Sonthofen mit.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun Zeugen des Vorfalls, der sich Montagabend in Burgberg in der Straße Im Esch ereignet hatte.