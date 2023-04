Auf Abenteuerreise mit modernen Klängen: Osterkonzert in Thalkirchdorf

Die Musikkapelle Thalkirchdorf präsentiert beim Osterkonzert ein spannendes Programm mit ebenso anspruchsvollen wie unterhaltsamen Stücken.

14.04.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Von Herz zu Herz – so lautete ein Titel beim Osterkonzert der Musikkapelle Thalkirchdorf. Er war Sinnbild dafür, dass diese Musikerinnen und Musiker das Herz am rechten Fleck haben. Nicht nur österliche Freude stand im Mittelpunkt des Abends, sondern auch die Freude darüber, nach 2019 wieder ein Jahreskonzert gestalten zu können und dies in einem voll besetzten Thaler Festsaal.

Zwei Dirigenten

Die beiden Dirigenten Wolfgang Prestel und Günter Richter boten dem dankbaren Publikum mit ihren über fünfzig Musikerinnen und Musikern ein unterhaltsames, immer spannendes Konzert. Etwa bei „Alm“ (ausgesprochen „Olm“), einer musikalischen Wanderung auf der Südtiroler Seiser Alm. Das Stück bietet abwechslungsreiche Programm-Musik des jungen Tirolers Armin Kofler basierend auf einer alten Seiser Volksweise. Großer Orchesterklang führt von einer friedlichen Morgenstimmung über eine lebhafte Beschreibung der durchaus brüchigen Bergidylle bis hin zum Finale, in dem das Volkslied als mächtiger Choral ertönt.

Furioser Schluss

Ebenso farbenfroh wirkte Markus Götz’ „Adventure“, eine musikalische Abenteuerreise, die alle Elemente moderner Bläsermusik vereint. Einer festlichen Marscheröffnung folgen tänzerische Elemente und lyrische Melodienfolgen, getragen von Tenor und Holz, und münden in einen furiosen Schluss.

Pralles Leben

Fast schon ein Klassiker zeitgenössischer Blasmusikliteratur ist die Ouvertüre „Alcázar“. Überbordende, mediterrane Lebensfreude traf auf spanische Melancholie. Der stampfende Rhythmus des Flamencos im großen Orchester wurde immer wieder unterbrochen von den leisen, nachdenklichen Zwischentönen, symbolisiert durch eine Solotrompete oder einfühlsame Holzpassagen. Pralles spanisches Leben wurde plastisch musiziert, spannend und interessant wie der titelgebende königliche Palast in Sevilla.

Jugendkapelle sorgt für Farbtupfer

Für einen schönen musikalischen Farbtupfer sorgte die gemeinsame Jugendkapelle „OTAS“ der Blasorchester von Oberstaufen, Thalkirchdorf, Aach und Steibis unter der Leitung ihres Dirigenten und Musiklehrers Florian Ess. Die jungen Musikerinnen und Musiker zeigten in puncto Musikalität und Intonation eine erstaunlich reife Leistung, etwa bei der wirkungsvollen „Arrowhead Overture“.

Von rauen Revolverhelden

Ohrwurmcharakter hatte das Medley „The Lion King“ mit Melodien von Elton John aus dem gleichnamigen Musical. Eine Hommage an die Filmmusik von Ennio Morricone ließ den Funken ebenso auf das Publikum überspringen. Johan de Meijs „Moment for Morricone“, auch fast schon ein Klassiker moderner Bläsermusik, widmet sich dabei vor allem den Westernmelodien des Italieners. Spannungsgeladen ließ das Orchester die rauen Revolverhelden in ihren staubigen Mänteln vor dem geistigen Auge des Publikums in den Kampf ziehen.

Mit traditionellen Klängen ließen die Thalkirchdorfer Musikerinnen und Musiker diesen Konzertabend ausklingen, darunter die Polka „Von Herz zu Herz“.

