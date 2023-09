Bald ein Gold-Paar? Oberstdorfer Eistänzer wollen Grand-Prix-Sieg in Danzig

Nach dem Sieg beim Grand-Prix in Linz peilen Darya Grimm und Michail Savitskiy an, das Grand-Prix-Finale zu erreichen. Wie lange sie noch bei den Junioren starten.

28.09.2023 | Stand: 05:30 Uhr

„Wir wollen auf dem Erfolg der vergangenen Saison aufbauen und mit einem kraftvollen Programm zeigen, dass wir nicht nur gewachsen, sondern theoretisch bereit für den Seniorenbereich sind“, sagt Michail Savitskiy. Das ist das Saisonziel, das seine Eistanzpartnerin Darya Grimm und er verfolgen.

Der erste Prüfstein steht dem Oberstdorfer Juniorenpaar mit dem ISU Junior-Grand Prix in Danzig bereits bevor. Am kommenden Freitag und Samstag geht es für die beiden Eistänzer in der polnischen Metropole um den angestrebten Einzug ins Junioren-Grand-Prix-Finale der sechs weltbesten Juniorenteams.

Chancen auf eine Medaille stehen gut

Im vergangenen Jahr schrieben Grimm und Savitskiy mit besagter Qualifikation Geschichte, da sie das erste deutsche Juniorenpaar seit zwanzig Jahren sind, dem dieser Erfolg gelang. Das streben die beiden Athleten vom EC Oberstdorf wieder an – wenn auch mit besserer Platzierung. Während sie es in der Premiere auf Platz fünf schafften, rechnen sie sich heuer sehr gute Chancen auf eine Medaille aus. Davor müssen sie aber noch vor den Preisrichtern in Danzig bestehen. Insgesamt werden sieben Junioren-Grand Prix ausgetragen, jedes Paar darf aber nur an zwei Wettkämpfen teilnehmen. Die durch die jeweiligen Platzierungen erreichten Punkte entscheiden über eine Finalqualifikation. (Lesen Sie auch: Darya Grimm und Michail Savitskiy - Oberstdorfer Eiskunst-Talente mischen die Szene auf)

„Wir müssen in Danzig gewinnen“, folgert Darya Grimm. Sie sei sehr optimistisch, dass das Paar dieses Ziel erreicht. Mit dem Sieg beim ISU Junior-Grand-Prix in Linz ist den beiden bereits ein Saisonauftakt nach Maß gelungen. Und das, trotz einer ziemlich verkorksten Vorbereitung. Nach der letztjährigen Junioren-WM, bei der sie die Kür aufgrund einer Lebensmittelvergiftung von Darya Grimm absagen mussten, waren beide zunächst krank. Danach musste Sportsoldat Savitskiy seine Grundausbildung bei der Bundeswehr ableisten. „Es war stressig und viel Pause war da nicht“, bringt es der 20-Jährige auf den Punkt.

Sieg in Österreich war kein Gradmesser

Anfang Juni stand neben dem Ausdauertraining die Ausarbeitung des neuen Programms zum Thema 1980er Jahre an. Während viele dabei zunächst an Tanzmusik und Queen-Klassiker denken, entschied sich das Paar mit seinen Trainern bewusst mit Musik des Electric Light Orchestras für eine lyrische Interpretation. Sie zeigen dafür aber im „Freedance“ viele akrobatische Elemente. „Wir haben versucht, das Programm schwerer zu machen und wollen damit über uns hinauswachsen“; erklärt Grimm. Durch eine Krankheit ihres Partners konnten sie allerdings erst vier Tage vor der Abfahrt nach Linz anfangen zu trainieren und können deswegen mit ihrem Sieg in Österreich mehr als zufrieden sein. Obwohl der Erfolg dem Paar einen spürbaren Auftrieb gegeben hat, war es kein Gradmesser. „Den größten Konkurrenten sind wir noch nicht über den Weg gelaufen“, sagt Grimm mit Blick auf die US-Amerikaner Leah Neset und Artem Markelov. (Auch interessant: Darya Grimm und Michail Savitskiy aus Oberstdorf sorgen für historischen Triumph)

Quali für die Junioren WM in Montreal angepeilt

Sollte das Duo erneut den Einzug ins Junioren-Grand-Prix-Finale schaffen, hat es bis Anfang Dezember noch Zeit, um ihren krankheitsbedingten Trainingsausfall wettzumachen. „Wir müssen hart arbeiten, um unser Programm über die Saison zu verbessern. Wir haben noch Luft nach oben“, sagt Savitskiy. Die sportlichen Ziele des Paares hören keineswegs beim Grand-Prix-Finale auf. Bei den deutschen Meisterschaften, die Mitte Dezember in Berlin stattfinden, peilen die Eistänzer den Titel an, um sich damit für die Junioren-WM zu qualifizieren, die Anfang März im kanadischen Montreal stattfindet. Sollten sie diesmal von Krankheiten und Verletzungen verschont bleiben und somit ihr Potenzial abrufen können, liebäugeln Grimm und Savitskiy mit einer Podestplatzierung, verrät die 16-jährige Wahl-Oberstdorferin. Je nachdem wie es ihnen gelingt, ihre Ziele umzusetzen, werden sie am Ende der Saison entscheiden, ob sie kommendes Jahr bereits in den Seniorenbereich wechseln oder noch ein weiteres Jahr bei den Junioren starten.

