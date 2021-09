Auf Knopfdruck das Gotteshaus in Oberstdorf neu anmalen

Evangelisch-lutherische Christuskirche in Oberstdorf führt multimedialen Führer ein. Damit sind spielerische Elemente, Informationen oder Orgelklänge möglich.

Ein Zeichen setzen will die evangelische Christuskirche in Oberstdorf. Sie präsentierte jetzt einen multimedialen Kirchenführer, der Besucher dazu einlädt, das Gotteshaus virtuell zu erkunden. Mit vielfältigen Angeboten und spielerischen Erklärungen ist der „Touchtable“, also das digitale Informationspult, nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder interessant. Sie können die Entstehungsgeschichte des Gotteshauses erleben, Loblieder anhand von Choral-Karaoke singen, ein stilles Gebet eintragen oder das Gotteshaus in eine gewünschte Farbe tauchen.

Auf dem Touchscreen (Bildschirm, der auf Berührung reagiert) befinden sich zahlreiche Felder, die sich mit dem Finger anklicken lassen. Dahinter verbergen sich dann viele Details rund um Kirche und deren Heimat. Beispielsweise wird die Entstehungsgeschichte anhand eines reich bebilderten Zahlenstrahls mit Augenzeugenberichten lebendig gemacht. Beantwortet werden Fragen wie: Was hat der Eisenbahnbau und der Schweizer Käse mit der Christuskirche zu tun? Warum wurde die Kirche gebaut? Welche Persönlichkeiten haben in der Kirchengemeinde mitgewirkt?

Passend dazu gibt es die Möglichkeit, einzelne Elemente der Kirche farblich wirken zu lassen: Entweder man lässt die Kirche nach einer gewählten Farbe beleuchten oder es werden Teile der Kirche im Raum erhellt, die digital auf dem Bildschirm erklärt werden. Das sei „eine der beliebtesten Funktionen“, sagt Pfarrer Roland Sievers, der das Projekt für seine Kirche mitentwickelt hat. Pfarrer Sievers freut sich über das neue Element in seiner Kirche. „Man muss nicht nur still in der Bank sitzen, sondern kann sich die Kirche farblich so einrichten, wie man sich gerade fühlt.“

Organistin auf Knopfdruck

Dazu gibt es eine Liederfunktion, in der man Aufnahmen der Organistin hört. Mit einem Knopfdruck erklingen dann Orgelklänge im ganzen Kirchenraum. Nach Wunsch gibt es auch Loblieder zum Mitsingen. Außerdem dient das neue Element als Terminkalender, in dem aktuellen Veranstaltungen, wie Gottesdienste oder Feste abrufbar sind. Zum Ende des Besuchs kann man sich im virtuellen Gästebuch der Kirche eintragen. Auf einer Weltkarte wird dann gezeigt, von woher die Besucher der Kirche anreisen.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt von Thomas Roßmerkel in Auftrag der Abteilung Kirche und Tourismus der evangelischen Landeskirche. Sein Ziel ist es, die Kirche für die Welt zu öffnen und für viele Menschen attraktiver zu gestalten. Oberstdorf bot sich für das Projekts an. Denn die Christuskirche war vorher schon als sogenannte „Offene Kirche“ für Touristen zugänglich. Laut Roßmerkel ist Oberstdorf mit seinen vielen Besuchern und der zentrale Standort der Kirche ideal dafür, Menschen anzulocken: „Ich empfinde es für wichtig, mit dem Tourismus zusammenzuarbeiten.“ Viele Urlauber kämen hierher aus aller Welt „und sind begeistert davon, Neues geboten zu bekommen“, sagt Roßmerkel.

Sogar mit einem Spiel

Auch Studenten der Ludwig-Maximilians-Universität München waren eingebunden. In einem „Open-Games-Workshop“ sollten die Studierenden Spiele entwickeln, die in das digitale Informationspult integriert werden sollten. Bill Bapisch hat die Spiele für das Touchtable mitprogrammiert: „Zuerst war ich skeptisch, ob unsere Spiele in eine Kirche passen, doch das Resultat ist super geworden“, freut sich der Student. „Oberstdorf ist ein Ort der Innovation und Spitzenleistungen“, zeigte sich auch Oberstdorfs Tourmismusdirektor Frank Jost begeistert über das Projekt.

