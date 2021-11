Aus der alten Schießstätte in Blaichach wird ein Steakhaus

Für das Restaurant hat Familie Ritzinger die alte Schießstätte in Blaichach umgestaltet. Dort betreibt sie im Sommer auch den Biergarten.

In der alten Schießstätte gegenüber des „Dorfwirts“ in Blaichach eröffnet ein Steakhaus. „Wir wollen einen neuen Akzent für die Region setzen“, sagt Familie Ritzinger zu dem Familienprojekt. Die Familie bewirtet bereits den Dorfwirt seit neun Jahren und seit Sommer 2020 auch den Biergarten der ehemaligen Schießstätte. Das Steakhaus macht erstmals am Freitag, 26. November, seine Türen auf.

„Wer die alte Schießstätte gekannt hat, wird die Räume nicht mehr wiedererkennen“, sagen die Ritzingers. Servieren wollen sie verschiedene Steaksorten wie Rinderfilet, Pulled Pork, Rib Eye, Tomahawk, Thunfischfilet für Fischliebhaber, aber auch die sogenannten „Brüller aus dem Wirtshaus“, die auf der Karte zu finden sind: Damit ist eine Auswahl an klassischen Gerichten des Dorfwirts gemeint. Zudem will Guido Ritzinger ein Angebot für Weinkenner offerieren. Außerdem sollen Tages- und Wochengerichte mit Produkten aus der Region angeboten werden.

Gemeinde kaufte Grundstück

Die Idee zu dem Steakhaus hatte Guido Ritzinger, als er von der Gemeinde Blaichach gefragt wurde, ob er die alte Schießstätte mitbewirtschaften möchte. Das Grundstück wurde 2020 von der Gemeinde gekauft und soll noch mindestens fünf Jahre in der aktuellen Form bestehen bleiben. „Wir hatten vor der Pandemie schon angefangen, Besteck und Geschirr zu kaufen, doch die Umsetzung wurde abgebrochen, als im November 2020 die Gastronomien schließen mussten“, sagt Ritzinger.

Zuerst ein Biergarten

Dann wurde aus dem Steakhaus ein Biergarten, der aber nur bei passendem Wetter geöffnet war. Da es im Winter nicht möglich ist, den Biergarten zu bewirten, hat sich die Familie in Absprache mit dem Bürgermeister dazu entschieden, ihre ursprünglichen Pläne doch noch umzusetzen, in der alten Schießstätte ein Restaurant zu eröffnen.

Vor etwa drei Wochen hatten die Bauarbeiten begonnen. Laut Familie Ritzinger hat sie das Allgäuer Brauhaus beim Umbau finanziell unterstützt, damit sie in dieser kurzen Zeit ein neues Lokal eröffnen konnten.

