Aus Liebeskummer: 55-Jährige zeigt Partner nach Trennung an

Oberallgäuerin wird in Sonthofen wegen falscher Verdächtigung verurteilt. Sie sagte bei der Polizei aus, ihr Freund habe sie geschlagen. Das war frei erfunden.

02.08.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Wohl aus Zorn, weil er sich nach einem Streit von ihr getrennt hatte, zeigte eine 55-Jährige ihren langjährigen Lebenspartner wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung an. Obwohl die beiden Oberallgäuer sich später versöhnten und die Frau ihre Anzeige zurücknahm, musste sie sich jetzt wegen falscher Verdächtigung vor dem Amtsgericht Sonthofen verantworten. Sie hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl eingelegt. Sie wurde zu einer Geldstrafe von 2000 Euro (100 Tagessätze) verurteilt. (Lesen Sie auch: Falscher Altenpfleger stiehlt Schmuck und Tabletten)

Gemeinsame Wohnmobilreise endet im Streit

Im Juni 2020 war die Oberallgäuerin bei einer Wohnmobil-Reise in den Schwarzwald mit ihrem Lebensgefährten aneinandergeraten. Entzündet hatte sich der Streit daran, dass die 55-Jährige mit dem Mobiltelefon, das ihr Partner ihr geschenkt hatte, über eine Dating-Plattform mit anderen Männern Nachrichten austauschte. Schließlich warf der Lebensgefährte die Angeklagte aus seinem Wohnmobil und kündigte an, sie zu verlassen.

Tags darauf ging die 55-Jährige zur Polizei, um Strafanzeige zu stellen. Sie berichtete, ihr Partner habe sie zehn- bis zwanzigmal mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen und gedroht, sie umzubringen.

All das war gelogen, räumte die 55-Jährige zum Auftakt der Verhandlung am Amtsgericht Sonthofen unumwunden ein. Ihr Lebensgefährte habe sie weder geschlagen noch bedroht. Die Verletzungen, die sie den Polizisten zeigte, hatte sie sich zugezogen, als sie nach einer Rangelei mit dem Geschädigten stürzte. Beide Oberallgäuer waren zum Zeitpunkt des Streits schwer betrunken.

Ermittlungsverfahren gegen Partner eingeleitet

Nach der Anzeige der 55-Jährigen bei der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Partner eingeleitet und der Mann wurde von den Polizeibeamten in seiner Wohnung befragt.

„Ich habe ihn angezeigt, weil ich so aufgebracht und verletzt war“, begründete die Angeklagte ihr Verhalten. „Er sollte einen Denkzettel bekommen.“ Ihr Verteidiger führte aus, seine Mandantin habe sich in einer „psychologischen Ausnahmesituation befunden: Er hat sie rausgeworfen und sich getrennt.“ Die Staatsanwältin überzeugte das nicht: „Es war ein Tag dazwischen.“ In dieser Zeit hätte die Angeklagte zur Vernunft kommen können.

Richterin: Verhalten der Angeklagten nicht nachvollziehbar

So bewertete auch Richterin Brigitte Gramatte-Dresse den Vorfall, den sie „nicht nachvollziehbar“ nannte. „Aber jeder Mensch reagiert anders“, sagte die Richterin. Schließlich reduzierte sie die Strafe gegenüber dem Strafbefehl, der 4800 Euro (120 Tagessätze) lautete. „Falsche Verdächtigung ist strafbar, damit keine sinnlose Arbeit für die Ermittlungsbehörden entsteht“, sagte Gramatte-Dresse.

Schließlich warnte die Richterin die 55-Jährige eindringlich, in Zukunft keine falschen Verdächtigungen auszusprechen. „Wenn ihr Partner eine Woche festgehalten worden wäre, hätten wir hier einen Verbrechenstatbestand und dadurch eine deutlich höhere Strafe.“ Die Angeklagte und ihr Verteidiger ließen am Ende der Verhandlung offen, Rechtsmittel gegen das Urteil des Amtsgerichts einzulegen.

