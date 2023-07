Jörg Balle aus Fischen fährt um die Welt

Zwei Jahre lang will der Oberallgäuer unterwegs sein und hat alle Zelte in Fischen abgebrochen. Wie er den Mut fand, sich seinen großen Traum zu erfüllen.

17.07.2023 | Stand: 06:48 Uhr

Jörg Balle hat seine Zelte abgebrochen. Der 52-Jährige hat seine Möbel verkauft, sein Haus aufgegeben und seinen Job im Vertriebs-Außendienst gekündigt. Am 25. Juli steigt er in ein Flugzeug nach Kanada und dann für zwei Jahre auf sein Motorrad. Einmal die Welt zu umrunden – das ist das Ziel des 52-Jährigen, der im Kleinwalsertal aufgewachsen ist und noch wenige Tage in Fischen lebt. Denn ins Oberallgäu zurückkehren wird er vorerst nicht. Seine Reise wird ihn über Nord- und Südamerika, Neuseeland, Australien, und Asien nach Israel führen, wo seine Frau Tahel lebt.

Sie war es, die ihn nach einer gemeinsamen Asien-Reise ermutigte, sich seinen Traum doch noch zu erfüllen. Seit er 2007 auf einen Internet-Blog eines Weltreisenden stieß, hatte er den Plan gefasst. Doch lange hatte der Oberallgäuer als alleinerziehender Vater nicht die Möglichkeit. Doch sein Sohn ist inzwischen zuhause ausgezogen und seine Frau war während der Pandemie in ihre Heimat Israel zurückgekehrt, um näher bei ihrer Familie zu sein. „Es sind plötzlich alle grünen Ampeln angegangen", sagt Balle. „Da habe ich entschlossen, dass jetzt meine Zeit ist."

24 Monate lang aus dem Motorradkoffer leben

Mit seiner Triumph Tiger 1200 Rally Explorer will er 18 bis 24 Monate lang um die Welt fahren, aus dem Motorradkoffer leben und die Welt sehen. Den Karneval in Salvador de Bahia, das größte Feuchtgebiet der Erde – das Pantanal, die größten Wasserfälle der Welt Iguazu im Dreiländereck Brasilien, Argentinien und Paraguay der südlichste Punkt Südamerikas in Feuerland und das Insel-Hopping in Südostasien zwischen Ost-Timor und Indonesien sind Ziele, die ihn besonders reizen, erzählt Balle. „Besonders freue ich mich auf den Moment, wenn ich auf dem Motorrad sitze, losfahre und die ganze Freiheit spüre“, sagt der 52-Jährige.

Das erste Teilstück durch Nordamerika will ihn seine Frau begleiten, in Kolumbien und Brasilien will er Freunde treffen. Aber den größten Teil seiner Reise wird er alleine bestreiten. Vor der Einsamkeit fürchtet er sich nicht. „Ich entspanne mich, wenn ich fahre", erzählt der Oberallgäuer, der seit Jahren Motorrad fährt und schon mit 15 Jahren sein erstes Moped durch das Kleinwalsertal fuhr.

Freunde in verschiedenen Ländern besuchen

Balle macht sich nur wenig sorgen, dass er sich langweilen wird, denn er will seine Reise umfassend dokumentieren, Fotos machen, Videos drehen und einen Reise-Blog schreiben. Mit seinen Liebsten –seiner Frau und seinem Sohn – will er in Kontakt bleiben. Und natürlich neue Menschen aus aller Welt kennenlernen. „Deswegen fahre ich mit dem Motorrad, man ist viel exponierter", sagt Balle. „Das kann auch gefährlich sein, aber so kommt man auch leichter mit den Menschen ins Gespräch." Auf seinen Reisen hat er bereits viele interessante Begegnungen erlebt – und schon jetzt Freunde in verschiedenen Ländern. Viele will er auf seiner Reise besuchen. „Je ärmer das Land, umso glücklicher die Leute – so habe ich es oft erlebt." So ist ein Grund für seinen Aufbruch auch, „das dunkler und immer unangenehmer werdende Europa hinter sich zu lassen." Diese Einschätzung gilt nicht für das Oberallgäu und das Kleinwalsertal, sagt Balle. „Mir ist schon bewusst, dass ich hier das Paradies zurücklasse."

100.000 Kilometer durch 33 Länder

Insgesamt 100.000 Kilometer durch 33 Länder will Balle zurücklegen. Die Reise soll ihn von Kanada über die USA, Mexiko, Belize, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica bis Panama führen. Nach Überquerung der „Darien Gap“, wo es zwischen Mittel- und Südamerika keine Straße gibt, beginnt die Etappe Kolumbien, Ecuador, Peru, Bolivien, Chile. Fahren will Balle entlang der Westküste und in den Anden. Sein Ziel ist es, Anfang 2024 die südlichste Stadt der Welt – Ushuaia auf Feuerland zu erreichen. Danach geht es die Ostküste Südamerikas hoch über Argentinien, Uruguay nach Brasilien. Nach erneuter Anden-Querung plant Balle das Motorrad per Boot von Santiago de Chile nach Neuseeland verschicken. Darauf folgt Australien, Ost Timor, Indonesien, Malaysia, Thailand, Laos und Kambodscha. Eine weitere Schiffspassage wird das Motorrad nach Sri Lanka bringen, von dort gehts durch Indien ins Himalaya-Gebirge nach Nepal. Der letzte Abschnitt der Reise führt den Abenteuer nach Pakistan, Iran, Vereinigte Arabische Emirate, Oman und Saudi Arabien. Über Jordanien will er dann nach Israel fahren.

Zweifel ob er die Reise wirklich überstehen und komplett durchziehen wird, lässt Jörg Balle nicht zu. Dass sein Vorhaben auch Scheitern kann, sei ihm aber bewusst, sagt der 52-Jährige. „In Israel ankommen muss ich aber schon – das habe ich meiner Frau versprochen“, erklärt Balle. „Aber am wichtigsten ist es für mich, erst einmal loszufahren und alles hinter mir zu lassen.“

Verfolgen kann man Jörg Balles Weltreise im Internet.