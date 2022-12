Aussetzer zum Abschluss: Sonthofer Volleys vermasseln Jahresabschluss

Die Sonthofer Volleys patzen im letzten Spiel des Jahres beim 1:3 gegen München. Das Team verfällt in alte Muster und geht ratlos in die Pause.

12.12.2022 | Stand: 19:03 Uhr

Sie wollten mit einem guten Gefühl in die Weihnachtspause gehen, sie wollten die Konkurrenz distanzieren – doch sie haben das Parkett einmal mehr ratlos verlassen. Mit 1:3 (20:25, 25:13, 19:25 und 26:28) unterlagen die AllgäuStrom Volleys Sonthofen dem TSV TB München im letzten Spiel des Jahres in der 3. Liga Ost. „Wir haben wieder einmal im Kopf verloren“, ärgerte sich Kapitänin Katharina Schöll. „Diesmal war es aber nicht die Aufregung. Vielleicht haben wir uns vorher sogar zu sicher gefühlt.“ Denn die Oberallgäuerinnen kamen – mit Ausnahme des 1:3 bei München-Ost – im Winter mit zwischenzeitlich vier Siegen in Serie immer besser in Fahrt. Gegen München allerdings gab es einen Rückfall in alte Muster.

Dabei lief der vorherige Tabellenvierte bis auf die am Meniskus verletzte Nora Harner in Bestbesetzung auf. Die 18-jährige Angreiferin fehlt den Volleys bekanntlich nach einer Operation vermutlich für den Rest der Saison. Die zuletzt angeschlagenen Kräfte, Angreiferin Alena Pauker und Top-Zuspielerin Veronika Kettenbach, waren wieder am Start.

Trainerin Vanessa Müller: "Einfach nicht ins Spiel gekommen"

Im Mittelblock und im Zuspiel startete Trainerin Vanessa Müller nach dem Motto „Jugend forscht“: die zuletzt starke Emma Gröbl (18) begann im Mittelblock anstelle von Caro Strobl und als Zustellerin lief die 17-jährige Patricia Wendl für Kettenbach auf. Doch die Volleys fanden überhaupt nichts ins Spiel und lagen rasch 1:5 im Hintertreffen, weshalb Müller früh die erste Auszeit zog. „Wir sind einfach nicht reingekommen und dann wird es schwer, gegen München wieder Tritt zu fassen“, sagte Müller. Da die Gastgeberinnen keine Struktur ins Spiel bekamen, kamen beim 2:9 Strobl und Kettenbach – anfangs mit Erfolg. Die Combo funktionierte auf Anhieb: Die 36-jährige Strobl punktete etliche Male in Serie, die Volleys zwangen München nach einem 8:2-Lauf (10:11) zur Auszeit. Fortan begegneten sich die Teams spielerisch auf Augenhöhe, die Volleys brachten sich aber nicht zuletzt durch etliche Aufschlagfehler selbst um die Chance, in Führung zu gehen. München wiederum spielte sich zum 18:12 und 21:14 in eine komfortable Position und holte mit 25:20 Durchgang eins.

Der Trend, der sich zum Ende von Satz eins abgezeichnet hatte, wonach Sonthofen besser wurde, setzte sich zumindest in Durchgang zwei fort. Die Gastgeberinnen boten mehr spielerische Glanzlichter – allen voran Caro Wyklicky und Schöll. Insgesamt aber blieb ihr Spiel vor allem in der Annahme zu fehlerbehaftet. Nach dem 5:5 sorgte das genannte Duo jedoch mit einer Aufschlagserie dafür, dass die Volleys sich erstmals absetzten (11:6). Sonthofen schien das Spiel im Griff zu haben, Libera Alina Scherzl stabilisierte sich zunehmend, im Angriff waren die wuchtigen Angriffe Schölls in dieser Phase die Schlüsselwaffe (15:8). Man spürte, wie Müllers Schützlinge mit jedem Ball an Sicherheit gewannen – über 19:10 glückte mit dem 25:12 auch überaus deutlich der Ausgleich. Mehr sollte aber nicht gelingen.

Sonthofen verliert den Faden - trotz starken Comebacks

Denn unerklärlicherweise verlieh der Satzgewinn den Volleys keine Sicherheit: Sonthofen verlor den Faden komplett und lag bald 3:7 im Hintertreffen. Beim 4:9 nahm Müller erstmals ihre Kapitänin vom Feld und verhalf so Neuzugang Anne Blos (Altdorf) zu ihrem ersten Heimspiel. Der Zug verpuffte allerdings ebenso, weil Sonthofen schlicht nicht mehr zu seinem Spiel fand – gleich, welche Kombination Müller probierte (8:16). Blos setzte zwar durchaus Akzente und entfachte damit auch eine tolle Aufholjagd ihres Teams mit einem 9:0-Lauf bis zum 17:16. Doch erneut bekamen die Volleys das große Nervenflattern und ließen München wieder bis zum 19:25 ziehen.

In der Folge wehrte sich Sonthofen auch in Satz vier nach Kräften, zu oft aber stand der Block schlicht schlecht, die Annahme unsicher oder einzelne Spielerinnen unterm Strich neben sich. Bis zum 5:5 hielten die Volleys den Durchgang offen, mussten die Gäste aber nach und nach ziehen lassen. Über 5:9 und 7:12 aus Sicht der Oberallgäuerinnen zog München davon und – nach kurzem Sonthofer Comeback zum 15:15 – hatte nach einem offenen Schlagabtausch bis zum 26:28 das bessere Ende für sich.

Sonthofen, das mit 15 Punkten als Fünfter überwintert, hat bis zum 7. Januar und dem Heimspiel gegen Erfurt Zeit, an den Schrauben zu drehen. „Es ist ein mieses Gefühl, so aus dem Jahr zu gehen“, sagte Katharina Schöll. „Wir haben nun Zeit, um zu lernen. Denn charakterlich ist das Team stark.“