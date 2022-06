Ausstellung in Immenstadt: Menschenaffe Udo fasziniert

Das Museum Hofmühle präsentiert Infos zu einem Sensationsfund. Die Überreste des zwölf Millionen Jahre alten Menschenaffen wurden im Ostallgäu gefunden.

25.06.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Es war eine Wissenschaftsmeldung, die 2019 weltweit Beachtung fand: Bei Grabungen in der Tongrube Hammerschmiede bei Pforzen im Ostallgäu hatten Mitarbeiter der Universität Tübingen Überreste eines fast zwölf Millionen Jahre alten Menschenaffen gefunden. „Udo“, wie die Wissenschaft ihn taufte, ist der erste Nachweis eines aufrecht gehenden Menschenaffens und daher möglicherweise das fehlende Glied in der Evolutionsgeschichte. Sowohl die Grabungen in Pforzen als auch „Udo“ selbst stehen im Mittelpunkt einer Wanderausstellung, die bis zum 11. September im Immenstädter Museum Hofmühle zu sehen ist.

Fund von herausragender Bedeutung

Für die Gemeinde Pforzen hat der Fund in der Hammerschmiede eine herausragende Bedeutung. Das machte der Zweite Bürgermeister der Gemeinde, Torsten Stöckle, bei der Vernissage deutlich. Stöckle ist seit zwei Monaten auch Vorsitzender eines neugegründeten Fördervereins, der mittelfristig ein Besucherzentrum errichten will. Kurzfristig soll es einen Informationspavillon und eine Aussichtsplattform geben.

Bis es soweit ist, können Interessierte vor allem in der Ausstellung „Sensation Udo“ Näheres über die Geschichte der Grabungen in der ehemaligen Tongrube und den spektakulären Fund erfahren. Sie ist während der Sommermonate erstmals im Oberallgäu zu sehen.

Bauunternehmen leistet Vorarbeit

Dass eine Firma aus der Region eine nicht unwesentliche Rolle spielt, machte Stöckle deutlich. Denn das Unternehmen Geiger baut dort inzwischen Lehm ab – und leiste dabei wichtige Vorarbeit für die Grabungen, die dort auch nach dem Sensationsfund weitergehen. 2021 fanden die Wissenschaftler dort 3800 weitere Knochen. Und Ende Juli setzen sie ihre Arbeit fort. Das können sie sinnvoll nur, weil Geiger die oberen Schichten abgräbt, stellte Stöckle heraus.

Von der Präsentation der Ausstellung in Immenstadt ist Stöckle begeistert. Denn der Heimatverein hat nicht nur 100 Quadratmeter Platz geschaffen, sondern sie auch um einige Exponate ergänzt, die aufzeigen, wie es im Bereich des heutigen Immenstadt vor zwölf Millionen Jahren ausgesehen hat.

Ausstellung mit viel Detailarbeit realisiert

Für Bürgermeister Nico Sentner ist es denn auch eine „mit viel Detailarbeit realisierte Ausstellung“. Sein Wunsch: Neben Touristen sollten auch möglichst viele Schulen und Einheimische die „absolut sehenswerte Ausstellung“ besuchen.

Bei aller Fülle an Informationen, die Nadine Koop für die Ausstellung aufbereitet hat: Originalfunde aus der Grube Hammerschmiede sind in Immenstadt nicht zu sehen. Dennoch entführt die Ausstellung in die Vergangenheit – und zieht den Besucher schon gleich zu Beginn mit einer Nachbildung von „Udo“ in seinen Bann.

