Bei gemeinsamen Motorradausflug auf Freund aufgefahren: Drei Verletzte bei Unfall in Oberjoch

Bei einem gemeinsamen Motorradausflug ist ein 63-Jähriger auf der B308 bei Oberjoch auf seinen Freund aufgefahren. Bei dem Unfall gab es drei Verletzte.

07.06.2022 | Stand: 13:49 Uhr

Auf der B308 bei Oberjoch hat es am Montagmittag einen Unfall mit zwei beteiligten Motorrädern gegeben. Wie die Polizei berichtet, unternahmen beide Fahrer und eine Beifahrerin einen gemeinsamen Ausflug auf dem Motorrad. Der vorausfahrende 50-jährige Motorradfahrer wollte nach rechts auf einen Parkplatz fahren, um dort mit seinem Freund die Route zu besprechen.

Unfall auf der B308 bei Oberjoch: Motorradfahrer fährt auf Freund auf

Das übersah der 63-jährige nachfolgende Motorradfahrer allerdings zu spät und fuhr auf ihn auf. Beide Fahrer und die Beifahrerin des 50-Jährigen wurden bei dem Unfall verletzt. Während der 50-Jährige und seine Beifahrerin mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurden, wurde der 63-Jährige mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. An beiden Motorrädern entstand Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus dem Oberallgäu informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag im Oberallgäu".