Schluss mit Verkehrsbehinderungen: B308 in Oberstaufen wieder frei für Autofahrer

Die Zeit der Umleitungen in Oberstaufen ist endlich vorbei: Seit Freitag ist die B308 wieder für den Verkehr freigegeben. Der Weg bis dahin war kein leichter.

10.12.2021 | Stand: 19:42 Uhr

Ganz pünktlich hat es nicht geklappt: Das ursprünglich für die Freigabe geplante Datum Mitte November konnten die Baufirmen nicht halten – und auch am Freitagmittag gab es Verzögerungen, bis der Verkehr auf der Bundesstraße 308, der Queralpenstraße, bei Oberstaufen nach acht Monaten wieder rollen konnte. Am Ende standen noch die Schneemassen dem Verkehr im Weg. Am Nachmittag aber war es soweit. Die Zeit der Umleitungen für die Autofahrer und der zusätzlichen Verkehrsbelastung für die Bewohner von Oberstaufen ist vorbei.