B308 zwischen Sonthofen und Bad Hindelang wird ab April saniert

Das Staatliche Bauamt saniert die Bundesstraße 308 zwischen Sonthofen und Bad Hindelang. Wo es zu Verzögerungen kommen kann.

20.03.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Autofahrer müssen sich bald auf der Strecke zwischen Sonthofen und Bad Hindelang auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Das Staatliche Bauamt Kempten hat die Stadt Sonthofen darüber informiert, dass 2023 Sanierungsarbeiten an der B308 zwischen der Kreisstadt und der Nachbargemeinde anstehen. Das wurde kürzlich im Sonthofer Bauausschuss bekannt gegeben.

Sanierung der B308 zwischen Sonthofen und Bad Hindelang bis Ende September

Auf dem Programm steht die Sanierung von sechs Brücken. Außerdem wird die Decke der Fahrbahn auf einer Länge von etwa fünf Kilometern saniert. Diese Arbeiten beginnen auf Höhe der Einmündung in die Theodor-Heuss-Straße in Binswangen. Für die Sanierung der Ostrachbrücke (Höhe Tiefenbach) ist eine Bauzeit von April bis Ende September vorgesehen.

Die Streckensanierung soll Ende Mai beginnen und im August fertig sein. Während der Arbeiten kommt es zu Behinderungen zwischen Sonthofen und Bad Hindelang. An der Ostrachbrücke wird der Verkehr halbseitig mit einer Ampel geregelt. Für den Einbau des Asphalts sind zwei bis drei Vollsperrungen am Wochenende nötig. Fahrzeuge werden großräumig umgeleitet. Die Sonthofer Ortsteile bleiben über kleinräumige Umleitungen erreichbar. Das Staatliche Bauamt will frühzeitig auf Beeinträchtigungen und Vollsperrungen hinweisen.

