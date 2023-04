Babyglück bei Nadine Perks: Mountainbikerin wird Mutter

Mountainbikerin Nadine Perks und ihr Ehemann Nick erwarten im Herbst das erste Mal Nachwuchs. Das bedeutet die "Zwangspause" für den Traum von Olympia.

14.04.2023 | Stand: 19:31 Uhr

Es ist die schönste Zwangspause ihrer Karriere. Nadine Perks wird in diesem Jahr kein Mountainbike-Rennen mehr absolvieren – und das ist auch gut so. Die 33-jährige Sonthoferin und ihr Ehemann Nick erwarten im Oktober ihr erstes Baby. „Es ist ein verrücktes Gefühl, aber unglaublich schön“, sagt Perks. „Es ist ausnahmsweise mal der schönste Grund, warum ich fürs Erste keine Rennen fahren kann. Selbst als ich zuletzt schon mal „nur“ als Zuschauerin dabei war, kam keine Wehmut auf.“

Nadine Rieder: Hochzeit mit Nick Perks im September 2022

Immerhin beginnt für die Sonthoferin damit aus schönem Anlass ein neues Kapitel. Diese Lebensphase hatte die Ausnahme-Mountainbikerin schon mit der Hochzeit im vergangenen Herbst eingeläutet. Seit 2019 kennen sich Nadine, geborene Rieder, und Nick Perks, sind seit 2021 ein Paar, seit Herbst 2021 verlobt und seit September 2022 ein Ehepaar.

„Es ist wunderschön, was ich gerade erlebe, weil ich mit Nick jemanden gefunden habe, der mich nicht nur unterstützt, sondern der auch das lebt und liebt, was mein Leben ausmacht“, schwärmt die 33-Jährige. „Ich muss nichts an meinem Alltag umstellen. Ich mache alles, was mir vorher schon Spaß gemacht hat – und kann es eben jetzt mit Nick teilen. Das erfüllt mich.“

Da stört es die achtfache deutsche Meisterin offenbar auch nicht allzu sehr, dass sie auf dem Weg zum Fernziel „Olympia 2024 in Paris“ zumindest bis in den Winter keine Wettkämpfe mehr bestreiten wird. „Ohne, dass dieser Schritt zu dem Zeitpunkt nun schon geplant war, waren wir beide von der ersten Sekunde nach dem Test vollkommen glücklich“, sagt Perks. „Wir sind nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen, weil es so wahnsinnig unrealistisch war. Aber mit den Ultraschallbildern wirkt es greifbarer. Es ist tatsächlich das größte Glück.“

Wechsel ins neue Profi-Team erst im Winter

Das wird die 33-Jährige zumindest fürs Erste von nun an nicht mehr in sportlichen Erfolgen suchen. Dabei hatte die Vorzeige-Athletin auf dem vermeintlichen Höhepunkt ihrer Laufbahn mit dem Teamwechsel die Weichen erst zu Beginn der Saison neu gestellt. Seit dem Winter fährt Perks für das Schweizer „jb Brunex Superior Factory Racing Team“ und fühlt sich in dem Umfeld pudelwohl.

„Dadurch, dass ein Schweizer Ehepaar in dem Team viel aus eigener Kasse macht, ist es etwas familiärer. Die beiden geben alles für das Team und das verstärkt den Antrieb, Eigenmotivation zu entwickeln“, lobt Perks. Durch das private Engagement der Teambesitzer entstünde ein intensives Gemeinschaftsgefühl, sagt die 33-Jährige – das hatte sich bereits im gemeinsamen Trainingslager im Winter abgezeichnet.

Darüber hinaus war das Ehepaar Perks – Nick betreut als Performance Coach Athleten auf der Tour – zuerst zwei Wochen zum gemeinsamen Grundlagen-Trainingslager auf Mallorca, im Januar folgte ein weiterer Block auf Gran Canaria. „Ich hatte einen richtig guten Winter mit einer sehr intensiven Vorbereitung“, sagt Nadine Perks. „Eigentlich war auch der Plan, nach dem Teamwechsel bis Ende 2024 durchzufahren und mir dann Zeit für die Familie zu nehmen. Aber wie so oft, kommt es dann doch anders als geplant.“

Für ihr Team, das weiß die 33-Jährige zu schätzen, ändert sich durch die Konstellation allerdings nichts – Perks übernimmt in der Babypause Social-Media-Aufgaben und in Teilen die Pressearbeit. Der 40-jährige Nick, der für gewöhnlich Sportler in der Komplettplanung von Training, Regeneration und Ernährung unterstützt, arbeitete im vergangenen Winter als Skilehrer in der Skischule von Johannes Stehle in Obermaiselstein.

Nadine Perks: Comeback für Olympia

Im kommenden Winter jedenfalls werden die Perks viele gemeinsame Familienabende in ihrem Zuhause im Sonthofer Ortsteil Winkel haben. Eine aufregende Zeit wartet so oder so auf das Familienhaus Rieder: Immerhin werden Mutter Christiane und Vater Helmuth erstmals Großeltern.

„Wir sind völlig entspannt und freuen uns riesig“, sagt Nadine Perks, die ihr Comeback aber schon für die Zeit nach der Geburt akribisch plant. Bis dahin trainiert die 33-Jährige zwar ohne Trainingsplan, aber gewissenhaft weiter.

„Es herrscht jetzt erst einmal große Vorfreude. Und ich weiß, es wird eine echte Herausforderung für das Comeback. Aber ich hatte ja schon viel zu kämpfen in meiner Karriere“, sagt Nadine Perks. „Dass ich Kinder will, war immer schon mein großer Traum.“ Da muss der Traum von Olympia eben noch etwas länger warten.