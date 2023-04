Betrunkener Radfahrer landet in Bad Hindelang im Straßengraben

Bei Bad Hindelang ist ein betrunkener Radfahrer im Straßengraben gelandet. Die Polizei griff den Mann auf. Dabei ergaben sich noch weitere Ungereimtheiten.

Am frühen Sonntagmorgen ist ein betrunkener Radfahrer bei Bad Hindelang (Kreis Oberallgäu) im Straßengraben gelandet. Wie die Polizei mitteilt, machte sich der 19-Jährige nach dem Besuch einer Diskothek in Bad Hindelang auf dem Weg zurück in seine Unterkunft in Oberjoch. Weil er so betrunken war, entschied er sich jedoch für die falsche Richtung und fuhr Richtung Sonthofen. Dabei nutzte er laut Zeugenaussagen die komplette Straßenbreite der B308 und teilweise den Straßengraben.

Bad Hindelang: Polizei findet betrunkenen Fahrradfahrer im Straßengraben

Die hinzugerufene Polizei fand den 19-Jährigen neben seinem Fahrrad liegend im Straßengraben. Weil ihn die Beamten mit zur Dienststelle nehmen wollten, sollte er das Fahrrad absperren. Weil er dies nicht konnte und laut Polizei noch weitere Ungereimtheiten vorlagen, nahmen sie auch noch Ermittlungen wegen Fahrraddiebstahls auf.

Die Polizei ließ dem 19-Jährigen Blut abnehmen, ehe sie ihn zurück in seine Unterkunft brachten.

