Schweres Gleitschirm-Unglück im Allgäu: Pilot stürzt in Unterjoch ab und stirbt

Schwerer Gleitschirmflieger-Unfall gestern im Oberallgäu: In Unterjoch bei Bad Hindelang ist ein Mann abgestürzt. Er ist tot, Helfer konnten ihn nicht retten.

15.06.2022 | Stand: 13:28 Uhr

Wie die Polizei am Mittwochmittag mitteilt, ist es gestern am Dienstag zu einem schlimmen Gleitschirmflieger-Unglück im Allgäu gekommen. Bei einem Unfall ist ein Gleitschirmflieger-Pilot in Unterjoch bei Bad Hindelang abgestürzt.

Der 78-jährige Mann wurde in Unterjoch auf einer Wiese neben der Bundesstraße gefunden. Helfer versuchten ihn noch zu retten, eine Reanimation verlief jedoch ohne Erfolg, teilt die Polizei mit. Der Gleitschirm-Pilot starb noch an der Unfallstelle.

Gleitschirm-Absturz in Unterjoch/Bad Hindelang: keine Unfallzeugen

Der Unfallhergang ist laut Mitteilung noch völlig unklar. Offenbar gibt es keine Zeugen, die den Absturz bei Unterjoch beobachtet haben.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.