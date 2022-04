Kleiner Ort, großes Angebot: Das macht Bad Hindelang im Oberallgäu aus

Bad Hindelang ist von Natur umgeben und beliebt bei Skifahrern und Wanderern. Die wichtigsten Infos zu Lage, Berghütten, Skigebieten und Geschichte.

Bad Hindelang liegt im südlichen Allgäu direkt an der Grenze zu Österreich. Zu Bad Hindelang gehören unter anderem der touristische Ortsteile Oberjoch. Vor allem Bergbegeisterte zieht es nach Bad Hindelang, denn der die Gemeinde ist vor allem für ihre zahlreichen sportlichen Freizeitangebote im Sommer und Winter bekannt. Alle Infos zu Lage, Größe und Geschichte von Bad Hindelang, zu Veranstaltungen, Berghütten und Skigebieten finden Sie hier.

Wo liegt Bad Hindelang?

Bad Hindelang ist eine Marktgemeinde im Landkreis Oberallgäu. Der Ort liegt auf rund 800 Metern direkt an der deutsch-österreichischen Grenze im Ostrachtal. Bad Hindelang liegt noch in Deutschland. Die Gemeinde ist von Bergen umgeben und etwa 80 Prozent des Gemeindegebiets sind Landschafts- oder Naturschutzgebiet. Die nächste größere Stadt ist die etwa acht Kilometer entfernte Kreisstadt Sonthofen.

Wie viele Einwohnerinnen und Einwohner hat Bad Hindelang?

Bad Hindelang hat 5192 Einwohnerinnen und Einwohner (Stand: Dezember 2020)

Welche PLZ (Postleitzahl) hat Bad Hindelang?

Die Postleitzahl (PLZ)von Bad Hindelang ist 87541.

Hat Bad Hindelang einen Bahnhof?

Der nächstgelegene Bahnhof ist in Sonthofen. Mit dem Linienbus können Touristen und Ausflügler im Halb-Stundentakt weiter nach Bad Hindelang fahren.

Wie viele Ortsteile hat Bad Hindelang?

Bad Hindelang hat zwölf Gemeindeteile - unter anderem Pfarrdörfer und Weiler. Diese sind:

Gailenberg

Vorderhindelang

Liebenstein

Reckenberg

Groß

Riedle

Bad Oberdorf

Hinterstein

Oberjoch

Unterjoch

Bad Hindelang: Liegt Oberjoch noch in Deutschland?

Oberjoch ist der wohl bekannteste Gemeindeteil von Bad Hindelang und wird als "Deutschlands höchstgelegenes Ski- und Bergdorf" auf 1136 Metern beworben. Oberjoch ist ein Bergdorf mit vielen Hotels, Ferienwohnungen, Skigeschäften und Restaurants. Es liegt zwischen den Bergen Iseler und Ornach an der Deutschen Alpenstraße - besser bekannt als B 308, die über Oberjoch nach Österreich führt.

Die Luft, die dort sehr niedrige Feinstaubwerte aufweist, soll extrem arm an Pollen und Hausstaubmilben sein, was Allergikern schon ab wenigen Tagen eine Minderung der Symptome verspricht.

Was kann man in Bad Hindelang machen?

Die Region um Bad Hindelang ist vor allem für seine Natur und die vielen Freizeitmöglichkeiten bekannt. Zum Beispiel gibt es im Gemeindegebiet Bad Hindelang einige Wasserfälle und Schluchten. Diese sind:

Eisenbreche Klamm

Hirschbachtobel

Wildbachtobel

Wasserfall Zipfelsbach

Hinager Wasserfall

Schleierfall

Der Ort Bad Hindelang ist auch bekannt für den seinen Erlebnis-Weihnachtsmarkt, der in der Adventszeit stattfindet. Dabei handelt es sich nicht um einen klassischen Markt. Aufgrund von vielen Veranstaltungen, Auftritten und Konzerten müssen Besucher Eintritt zahlen. Der Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang startet 2022 am 25.November und geht bis zum 4.Dezember.

Der Oberjochpass im Gemeindegebiet von Bad Hindelang ist ein Ausflugsziel für Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. In etwa 100 Kurven führt die Passstraße Jochpass von Bad Hindelang 300 Höhenmeter hinauf, bis sie auf 1178 Metern ihren höchsten Punkt erreicht. Die Passstraße verbindet das Allgäu mit dem Tannheimer Tal in Österreich. (Lesen Sie auch: Schranke oder digitale Schilder? So soll es weniger Stau in Hindelang und Hinterstein geben)

Kann man in Bad Hindelang Skifahren?

Für Winterurlauber ist Bad Hindelang ein beliebtes Ziel. Bad Hindelang gilt als Wintersportgebiet, wo man auch Skifahren kann: Diese Skilifte und Gondelbahnen gibt es:

Grenzwiesbahn

Wiedhagbahn

Iselerbahn

Idealhanglift

Schwandenbahn

Hornbahn Hindelang

Grosser Spieserlift

Kleiner Spieserlift

Sonnenhanglift Unterjoch

Kreutlift Bad Oberdorf

Wer noch ungeübt ist oder noch nie auf Skiern stand, kann in einer von vielen Skischulen in Bad Hindelang einen Skikurs machen.

Welche Wintersportarten kann man in Bad Hindelang nochmachen?

Besucherinnen und Besuchern, die Ski-Fans sind, wird im Winterurlaub in Bad Hindelang nicht langweilig. Dort gibt es Rodelstrecken, Langlauf- und Skating-Loipen. Auch Eislaufen und Schneeschuhwandern ist im Winter möglich.

Wandern und Klettern rund um Bad Hindelang

Die vielen Berggipfel rund um die Allgäuer Gemeinde, bieten sich für Bergtouren und Wandertouren an. Die Gemeinde wirbt mit über 300 Kilometern gut ausgeschilderten Wanderwegen. Darunter sind sowohl Rundwanderwege als auch Bergtouren:

Die Hintersteiner Panoramarunde ist zum Beispiel eine kurze Wanderung mit Blick auf die Allgäuer Alpen und auf das Hintersteiner Tal.

Der Bad Hindelanger Ortsteil Hinterstein ist Ausgangspunkt für anspruchsvollere Wanderungen. Zum Beispiel zum Schrecksee. Auch das Giebelhaus erreicht man von Hinterstein zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem Giebelhaus-Bus, der im Sommer und Herbst bis vor die Haustüre der Berghütte fährt. Der Berggasthof ist wiederum Ausgangspunkt für Bergtouren. Zum Beispiel auf Großen Daumen und das Nebelhorn.

Wer es noch etwas anspruchsvoller möchte, kann sich an den Klettersteigen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden rund in Bad Hindelang austoben: Es gibt den Hindelanger Klettersteig, den Ostrachtaler Klettersteig, die Hohen Gänge und Edelrid Klettersteig.

Viehscheid in Bad Hindelang

Der Alpabtrieb in Bad Hindelang gehört zu den größten im Allgäu und gilt als Feiertag. Er ist das größte Fest in der beliebten Tourismus-Gemeinde. Zum Viehscheid-Programm gehören ein großer Krämermarkt mit Festzelt, Verkaufsständen, Fahrgeschäften und vielem mehr. Dementsprechend groß ist der Andrang. Auch die Unterkünfte - egal ob Ferienwohnung oder Hotel - sind meist ausgebucht. Wann der Viehscheid stattfindet und wo man parken kann, lesen Sie hier.

Viehscheid Bad Hindelang Bild: Benedikt Siegert

Wo kann man in Bad Hindelang essen gehen? Diese Restaurants, Gasthöfe und Berghütten gibt es

Nach dem Bad Hindelang ein touristischer Ort ist, gibt es dort viele Möglichkeiten und Angebote für Urlauber. Essen gehen kann man sowohl in bayerischen Gasthöfen, wie dem Gasthaus Obere Mühle, dem Schlosskeller Restaurant und der Schnitzelalm. Wer beim Essen noch etwa Aussicht genießen möchte kann auch in einer der Zahlreichen Berghütten in und um Bad Hindelang essen: Zum Beispiel in der Willersalpe, in der Schwarzenberghütte, im Giebelhaus oder im Prinz-Luitpold-Haus.

Wo kann man in Bad Hindelang übernachten? Diese Hotels gibt es

Auch an Hotels mangelt es in Bad Hindelang und Umgebung nicht. Zu den bekanntesten Hotels zählen:

Hotel-Ressort "Die Gams"

Alpenhotel Sonneck

Prinz-Luitpold-Bad

Panoramahotel Oberjoch

Biohotel Mattlihüs Oberjoch

Für etwas mehr Privatsphäre bieten manche dieser Hotels bieten auch sogenannte Alpin Chalets in Bad Hindelang an. Das sind komfortabel ausgestattete kleine Ferienhäuser mit eigener Küche, Sauna und Terrasse.

Gibt es eine Webcam in Bad Hindelang?

In und um Bad Hindelang gibt es mehrere Webcams. Ausflügler können sich so vor einer Reise nach Bad Hindelang über die Schneelage im Skigebiet, das Wetter oder die Fernsicht informieren. Mehr dazu finden Sie hier.

Geschichte: Wie alt ist Bad Hindelang?

Im Jahr1435 wurde Hindelang zur eigenen Pfarrei erhoben. Bereits 1429 verlieh der Augsburger Bischof dem Ort das Marktrecht. 1529 gründeten die Fugger einen Stutenhof im Tal. Sicher ist, dass 1540 die Grafen von Montfort - ein schwäbisches Adelsgeschlecht - Oberjochpass im Gemeindegebiet ausbauen ließen. Jahrhundertelang wurde auf dieser Route Salz aus Tirol in Richtung Bodensee transportiert.

In den 1930er Jahren wurde der Oberjochpass saniert. Er diente im Zweiten Weltkrieg als Marschroute zur Front in Italien und Österreich.

1965 wurde Hindelang das Siegel „Heilklimatischer und Kneippkurort“ verliehen und im Jahr 2002 wurde Hindelang zu „Bad Hindelang“. 2011 erhielt Bad Hindelang das Qualitätssiegel für Allergikerfreundlichkeit von der Europäischen Stiftung für Allergieforschung.

