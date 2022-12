Bad Hindelanger Adventskonzert öffnet ein Schatzkästchen mit Ostrachtaler Liedgut

„Advent im Ostrachtal“ gelingt dank musikalischem Anspruch, klugem Programm, stimmiger Inszenierung und vorbildlicher Organisation ein überzeugender Neustart.

Das Schatzkästchen ist geöffnet: Wertvolle Weihnachtslieder, in Bad Hindelang notiert oder komponiert, erklingen wieder. Nach vielen Jahren der Stille bereitet ihnen die Jodlergruppe aufs Neue die Bühne, erweckt die ehemals bekannte Brauchtumsveranstaltung „Advent im Ostrachtal“. Gleich zwei Mal füllt sich die Pfarrkirche St. Johannes Baptist mit Heimatfreunden und Musikliebhabern, die ein mannigfaltiges, hochklassiges Konzert mit vorweihnachtlicher Freude beseelt. „Advent im Ostrachtal“ gelingt dank musikalischem Anspruch, klug gewähltem Programm, rundum stimmiger Inszenierung und letztlich auch vorbildlicher Organisation ein überzeugender Neustart.

Feine Beobachtungen der Allgäuer Winterlandschaft

„Isbluma“, detailfeine Beobachtungen der Winterlandschaft, eine stimmungsvolle Schilderung der „Heiligen Nacht“, oder die herzliche Aufforderung „Singet Lit“, die Jodlergruppe Ostrachtal (Leitung: Florian Karg) holt Schöpfungen der Heimatdichter aus der Vergangenheit in unsere Zeit. Archaisch anmutende Naturtöne, von „Heimatabend-Attitüde“ befreit, in facettenreichem Melos bis zur monumentalen Tiefe. Fein akzentuiert, wirkmächtig. Ensemblekultur. Jodellieder für die Konzertbühne.

Die gebührt auf ihre Weise den Laubensteiner Bläsern aus Aschau am Chiemsee. Lichtes Spiel des gedoppelten Flügelhorns, mit und „gegen“ polychrom von Bariton und Tuba gelegte Klangteppiche. Makelloser Ansatz, Homogenität, effektreicher Einsatz der instrumentalen Ausdrucksmöglichkeiten. Expressives Blech, gleichwohl schmiegsam, warm, füllig verwöhnt das Ohr.

Leidenschaft für alpenländische Volksmusik

Eine hohe Klarinette wetteifert in der Bolzwanger-Unterauer Geigenmusi, mit der nicht weniger virtuosen Geige um die Melodie. Akkordeon, Gitarre und Kontrabass bereichern, runden, füllen. Die Gäste aus Wolfratshausen und Kochel am See begeistern mit aparten, zart-farbigen Klangbildern aus ihrer besonderen Besetzung, ihrer unprätentiösen Leidenschaft für alpenländische Volksmusik. Sie prägen gleichfalls den Dreigsang Korntheuer-Staltmeier. Tradiertes Liedgut, charakterstark, technisch erhaben, aufgefrischt interpretiert. Mit Inbrunst. Ohne aufgesetztes Pathos.

Virtuose Harfensoli

Anja Heinz-Civelek setzt mit virtuosen Harfensoli pointierte Akzente durch kristallklaren Saitenton, feinst geschichtete, geheimnisvoll wirkende, anrührende Klangflächen. Dynamik und Tempi mit Verve nutzend, in formidablen Raumklang gewandelt. Um mit der Volksweise „Bajuschki Baju“ wunderbar in die Serenade einzustimmen, mit freien Improvisationen sphärisch zum beschließenden, gemeinsamen Andachtsjodler zu führen.

Und eine Sprechstimme gibt „Advent im Ostrachtal“ sein Gepräge: Johannes Hitzelberger, aus Sendungen des Bayerischen Rundfunks vertraut, leiht durch professionelle Dramaturgie vorweihnachtlichen Geschichten ihren Reiz und subtilen Humor.

Dezente Beleuchtung, natürlich wirkende Tonverstärkung unterstützen die Akteure ebenso diskret wie stimmungssteigernd.

Ein Adventskonzert, das schon mit seiner Premiere herausleuchtet. Mit gefühlvollen, gleichwohl künstlerisch anspruchsvollen Klängen. Mit angemessener Brauchtumspflege. Mit Herz und Verstand präsentiert.

Wohltat für die Besucher, das Kinderhospiz Bad Grönenbach und das Hilfswerk Schwaben, denen die Spenden der Besucher zugedacht sind.

