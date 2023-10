Biber legen den Bahnverkehr zwischen Sonthofen und Oberstdorf lahm

Zwischen Sonthofen und Oberstdorf verkehren derzeit keine Züge. Was Biber damit zu tun haben.

18.10.2023 | Stand: 18:23 Uhr

Die Bahnstrecke von Sonthofen nach Oberstdorf ist komplett gesperrt. Das hat das Landratsamt Oberallgäu am Mittwochnachmittag mitgeteilt und sich dabei auf Informationen der Deutschen Bahn berufen. Der Grund für die sofortige Sperrung seien Biberbauten im Bahndamm, „die aus Sicherheitsgründen einen weiteren Verkehr nicht mehr erlauben“. Solche Löcher sollen etwa in Wolgast an der Ostsee einmal dafür gesorgt haben, dass ein Bahndamm einstürzte. „Wann die Strecke wieder befahrbar sein wird, kann aktuell nicht seriös beantwortet werden“, heißt es beim Landratsamt Oberallgäu.

Bahnstrecke zwischen Sonthofen und Oberstdorf wegen Biberbauten gesperrt - DB Regio richtet Notverkehr ein

Die DB Regio versuche, einen Notverkehr mit Bussen einzurichten. „Allerdings ist die Verfügbarkeit von Bussen eingeschränkt, so dass mit Engpässen gerechnet werden muss.“ Mittwochnachmittag fuhren die Züge aus Immenstadt kommend bis Sonthofen. Dann war Ende. Zwischen Sonthofen und Oberstdorf transportierten ein Bus und mehrere Taxis Fahrgäste.

Warum die Strecke so plötzlich gesperrt wurde, ob die Biber-Löcher erst jetzt entdeckt worden sind, diese Fragen haben wir der DB Regio geschickt. Eine Antwort gab es bislang nicht.

Weitere Nachrichten aus dem südlichen Oberallgäu lesen Sie hier.