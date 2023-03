Am Bahnhof Immenstadt haben zwei Männer Ärger gemacht und Reisende angepöbelt.

17.03.2023 | Stand: 11:47 Uhr

Am Donnerstagnachmittag haben zwei Männer gemeinsam Reisende am Bahnhof Immenstadt angepöbelt. Wie die Polizei mitteilt, hielten sich der 18-Jährige und der 58-Jährige gemeinsam am Videoschalter des Bahnhofs auf. Dabei wollten sie jedoch nicht den Schalter nutzen, sondern pöbelten lediglich Reisende an. Die Polizei erteilte den Männern daraufhin einen Platzverweis.

