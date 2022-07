Bands mischen Bad Hindelang mit frechen Songs und hartem Rock auf

Mit frechen Eigenkompositionen lockt das Schweizer Saint City Orchestra selbst Fans von weither zum "Summer Sound" ins Ostrachtal. Auch andere rocken den Ort.

25.07.2022 | Stand: 19:00 Uhr

Bad Hindelang Vier Bands mischten am Wochenende das sonst so beschauliche Dorf Bad Hindelang mit Rock und Pop auf, dass sich die Dachschindeln bogen. Der sonst so ruhige Park rund ums Kurhaus war voll mit begeisterten Fans, die von weit herkamen, wie ein Groupie aus dem Ruhrgebiet: „Weil die „Saints“ so geil drauf sind“, erklärte er. Gemeint war die Stimmungsband Saint City Orchestra aus St. Gallen, die am Samstagabend rockte.

Wie aus Wacken

Wie gerade aus Wacken eingeflogen donnerte am Freitag der Sound von John Diva mit seiner Band Rockets of Love like AC/DC, Def Leppard und Mötley Crüe in die Gassen, dass Katzen und Hunde sich unters Sofa verzogen. John Diva mit seiner langjährigen Weggefährtin Love, dem Schlagzeuger Lee Stingray und Remmie Martin, Snake Rocket Gitarre und Bass. Seit ihrem Debütalbum „Mama Said Rock Is Dead“ lag ihnen besonders „Lolita“ am Herzen, ein Song, der von einem Treffen mit den Scorpions beeinflusst wurde.

Ein Engländer im Allgäu

Im Vorfeld spielte der in England geborene Singer und Songwriter Daniel Kemish, der schon – mit verschiedenen Besetzungen – seit fünf Jahren im Allgäu auftritt. Seit 2011 singt er eigene Songs mit einer ganz persönlichen Stimmung vor allem in Bars und kleinen Clubs, wo er die Nähe zum Publikum findet – oder eben vor knapp 1000 Besucherinnen und Besuchern wie in Hindelang.

Kurzfristig ausgefallen

„Kids of Adelaide“, die als Vorgruppe am Samstag spielen sollte, fiel kurzfristig wegen Corona aus. Für sie trat noch einmal Daniel Kemish mit seinem Partner Rochus Kaiser aus Krugzell am Bass auf.

Begeisterte Fans

Das „Saint City Orchestra“, eine Punk-Band aus St. Gallen, ursprünglich als Straßenmusiker unterwegs, groovte die begeisterten Fans mit frechen Eigenkompositionen, instrumentiert mit E-Geige, Akkordeon und Tamburin. Quer durch alle Generationen war beim Waven aller Körpereinsatz gefordert.

Ein Wochenende wie ein Rockfestival, das so schnell keiner vergisst. Rund 1500 Besucher wurden pro Abend gezählt.

Das Saint City Orchestra aus Sankt Gallen.

John Diva and The Rockets of Love.

Daniel Kemish.

