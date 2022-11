"Essen, Klappe halten, gut isch": Wie geht es bei "Bauer sucht Frau" für Carola und Martin weiter?

Funkt es zwischen Biobauer Martin aus dem Allgäu und Carola bei "Bauer sucht Frau" endlich? Das gemeinsame Essen mit Martins Tochter wird zum Härtetest.

Die Hofwochen bei "Bauer sucht Frau" neigen sich dem Ende zu - bei einem Bauern sogar früher als gedacht. Ist es Martin aus dem Oberallgäu? Bereits in Folge 10 zeichnete sich ab, dass sich der Allgäuer Landwirt nicht ganz für seine Hofdame Carola (54) erwärmen kann - und das spürt auch sie.

Die Allgäuer Landschaft gefällt ihr aber - ein kleiner Ausgleich für die Arbeit, mit der auch Folge 11 für Carola und Martin startet. Er will Kreuzkraut ziehen. "Isch einfach harte Arbeit, hat mich auch interessiert, wie sie's macht", sagt Martin zum Einstieg. Und Carola? Die will gleich hochmotiviert die giftigen Pflanzen rausreißen - bis Martin sie mit einem energischen "Halt, halt, halt" davon abhält und ihr ein paar Handschuhe reicht. "Ich hätte die jetzt einfach so rausgerupft", sagt Carola. "Wie giftig die sind - das ist schon krass." (Eine Übersicht über alle Kandidaten bei "Bauer sucht Frau" finden Sie hier.)

Dann wird gerupft - was Carola einmal fast zu Fall bringt. "Dass man das alles mit der Hand macht und nicht mit der Maschine, hätte ich mir so nicht vorgestellt", bemerkt die Bürohilfe erschöpft. "Das dauert ja auch ewig und ist anstrengend." Aber Martin freut's: "Wir haben einen riesigen Spaß gehabt."

"Bauer sucht Frau": Carola macht zum ersten Mal Kässpatzen

Und nach der Arbeit soll Carola erst einmal verwöhnt werden - mit einer Allgäuer Spezialität: Martins Tochter, die nebenan wohnt, macht Kässpatzen. Carola bietet Hilfe an - und Martin? Der verabschiedet sich erst einmal. Er will, dass die beiden "Damen" ins Gespräch kommen: "Mal schauen, wie das wird. Und wie die Kässpatzen werden."

Auch das ist nicht der entspannte Abend, den Carola erwartet hat: Das Anrühren des Teigs ist anstrengend - denn Tochter Sandra ist streng, dass keine Klumpen darin sind. "Das war schon 'ne Hausnummer, das ist echt anstrengend." Aber am Ende ist Sandra zufrieden: "Kann fast nicht besser sein." It gschimpft isch globat gnua.

Die beiden Frauen verstehen sich und Carola beginnt, Sandra ein wenig über ihren Vater auszuhorchen: "Wie ist denn dein Papa so?" Sandra beschreibt ihre Vater als "zurückhaltenden Menschen, nicht so schnell geraderaus und offen". "Das dauert halt, oder?", fragt Carola und nennt Martin im nächsten Satz "maulfaul". Wäre er wie Sandra, wäre das alles wohl leichter, mutmaßt sie.

Martin ist bei "Bauer sucht Frau" sehr verschlossen: "Ja, das sind die Allgäuer"

Und wie findet Carola Martin? Das will natürlich auch Sandra wissen. "Ich merke da noch nichts Tiefgründiges", klagt Carola. "Hat er nicht so viel gesprochen?", fragt Sandra nach. Er zeige nicht so viel Interesse an ihr, sagt Carola traurig. "Er ist sehr verschlossen." "Ja, das sind die Allgäuer", versucht Sandra zu erklären. Ob sie denn nicht glaube, dass da noch etwas mehr Reaktion kommen wird? "Ich kann's dir echt nicht so sagen." Carola klingt zweifelnd. Sie betont aber auch: "Weiß ich nicht, ob man die Allgäuer einfach so abstempeln kann."

Die Brandenburgerin hat noch nie Kässpatzen gegessen, aber Optik und Geruch überzeugen sie - und auch Martin wird vom Geruch angelockt. "Man kann's echt essen", lobt Sandra das Essen. "Hasch gut gmacht." Und wie findet Martin das Essen? Das will Carola nun auch gerne wissen. Der betont aber erst einmal: "I ess, da schwätz' i id so viel." Und das - dieses Schweigen beim Essen - "erschreckt" Carola. Schließlich sei das Essen doch die Gelegenheit, bei der man zusammenkommt, den Tag Revue passieren lässt. Ein Interessenskonflikt bahnt sich an, denn Martin kommentiert das im Interview nur mit: "Essen, Klappe halten, gut isch."

Romantik? Auslegungssache. Sandras Blick jedenfalls spricht Bände.

Gibt es bei Carola und Martin nach der Hofwoche Gefühle?

Und dann ist die Hofwoche schon vorbei. Aber gibt es eine Zukunft? Nein. Das stellt Martin gleich klar: "Es hat sich bei mir von den Gefühlen her nichts ergeben." Er vermutet aber, dass Carola sich mehr erhofft hat. Darüber will er nun "vernünftig reden".

"Bisch a tolle Frau, hasch super zugepackt ...", beginnt Martin. Aber Carola wirft dann schon gleich ein: Er habe ihr nicht das Gefühl gegeben, dass er an ihr als Frau Interesse habe. "Eher als Lehrmädchen" habe sie sich gefühlt. "Du hast mir dein Herz nicht geöffnet." Doch, doch, sympathisch habe er sie schon gefunden, verteidigt sich Martin leicht. Aber die Liebe auf den ersten Blick war es eben nicht. "Der Funke isch id übergesprungen." Carola gibt zu, dass sie sich mehr erhofft hat. "Aber man kann es ja vorher nicht wissen."

Zumindest könne sie aber nun Martins Verhalten verstehen. "Aber trotzdem war's schön." Martin zumindest will in Kontakt bleiben: "Bleib' mer gute Freunde, kommsch mal wieder vorbei."

Und in Sachen Liebe gibt er nicht auf: "Ich habe mit der Frauenwelt trotzdem nicht abgeschlossen. Schauen wir mal, was sich ergibt."

