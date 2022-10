"Bauer sucht Frau": Wen nimmt Martin aus dem Allgäu mit zur Hofwoche?

Bauer Martin steht in der 2. Folge "Bauer sucht Frau" vor einer schweren Entscheidung: Nimmt er die offene Beatrice oder die pragmatische Carola mit ins Allgäu?

11.10.2022 | Stand: 22:20 Uhr

Folge 1 endete - man kann es nicht anders sagen - mit einem großen Cliffhanger für die Allgäuer Fans: Wen nimmt Biobauer Martin aus dem Oberallgäu denn nun mit auf den Hof - Cordula oder Beatrice? In Folge 1 lernte der 56-Jährige aus dem Allgäu seine beiden Auserwählten kennen, die es aus vielen Briefen in die engere Auswahl geschafft hatten. Doch für welche der beiden Frauen endete das Scheunenfest erfolgreich?

"Ich hoffe, du bist jetzt etwas schlauer als gerade noch bei der Frauenübergabe", so leitet Moderatorin Inka Bause das Gespräch mit Martin ein. Ein Zitat, das man ohne Kontext auch missverstehen könnte. Aber gut, wen nimmt Martin denn nun mit? Der findet: Erstmal langsam tun. Er will erst einmal mit beiden auf dem Scheunenfest tanzen, bevor er sich entscheidet. Beatrice freut sich auf den Tanz und Carola über die "klare Aussage". "Schön, wenn er sich noch nicht entscheiden kann, haben wir noch einen schönen Abend mit ihm." So kann man es auch sehen. "Tanzen ist ihm wichtig, macht euch schon einmal warm", rät Inka Bause. (Alle Informationen zur Sendung finden Sie hier.)

Martin aus dem Allgäu (in Tracht) und die anderen Bauern mit Moderatorin Inka Bause. Bild: Andreas Friese, RTL

"Bauer sucht Frau"-Kandidatin Beatrice: "Ich will mit ihm tanzen und ihn spüren als Mann"

Klar ist für Martin aber auch: Zwei Damen will er nicht ins Allgäu mitnehmen, das ist ihm "zu stressig". "Da muss ich dann mit beiden Programm machen, mich um beide kümmern, das ist zu stressig." Die Frauen lassen das erst einmal auf sich zukommen. Beatrice sagt aber in der Runde mit den anderen Frauen ganz klar: "Ich will mit ihm tanzen und ihn spüren als Mann." Ihre Hoffnung: Vielleicht öffnet sich Martin ja dann ein wenig und trifft eine Entscheidung. Er sei es auf jeden Fall wert, zu warten, findet die 53-Jährige: "Ich habe jetzt seit zwei Monaten nur an ihn gedacht." Sie habe schließlich schon von der Zukunft geträumt.

Carola hingegen will es mit "Augenkontakt und Reden" versuchen. Beim Scheunenfest tanzt sie dann mit Martin. Und was sagt der? "Die eine finde ich bildlich attraktiver, die andere charakterlich. Und dann schau mer mal nach dem Tanzen, für wen ich mich für die Hofwoche entscheide."

"Bauer sucht Frau": Wen lädt Bauer Martin ins Allgäu ein?

Und dabei lässt er sich Zeit - mehr als nahezu alle anderen. "Beide attraktiv, mit beiden ein gutes Gespräch gehabt, aber ich habe gesagt, ich nehme nur eine mit." Und wer ist es nun? Martin entscheidet sich für Carola - die blonde Beatrice muss zurückstecken. Die aber ist überzeugt, dass es irgendwo anders einen netten Herren für sie gibt.

Martin ist der Meinung: "Ich glaube, ich kann mit der mehr Spaß haben auf der Hofwoche, deswegen habe ich mich für die Carola entschieden."

Ob es wirklich so spaßig wird? Erneut müssen sich die Allgäuer Zuschauerinnen und Zuschauer gedulden, denn wie Carolas Ankunft im Allgäu abläuft, zeigt RTL erst in Folge 3.

