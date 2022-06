In dem Immenstädter Ortsteil rollen in der kommenden Woche die Bagger an. Wann 14 der 24 Grundstücke an Bauwillige vergeben werden.

06.06.2022 | Stand: 18:13 Uhr

Im Immenstädter Ortsteil Akams rollen in der kommenden Woche die Bagger an. Dann beginnen die Arbeiten für die Erschließung des neuen Baugebiets im Südosten des Dorfs.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.