Immenstadt-Bühl: Ein altes Schulhaus wird zum Café mit Seeblick

Für die Sanierung und den Umbau der Alten Schule in Immenstadt-Bühl liegt die Baugenehmigung des Landratsamts vor. Guido Böck und Susan Funk vom Vorstand der Genossenschaft und Architekt Hermann Hagspiel mit den Umbauplänen in einem der Klassenzimmer. Dort soll später einmal das Café entstehen. In der Wand hinter ihnen wird zur geplanten Terrasse durchgebrochen.