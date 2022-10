Baum vor der Oberstdorfer Villa Jauss erinnert jetzt an Joseph Beuys

Vor dem Oberstdorfer Kunsthaus werden ein Baum und eine Basaltstele zu Ehren des Aktionskünstlers in die Erde gepflanzt. Eine Ausstellung zeigt dessen Werke.

Acht Schaufeln, ein Traktor mit Hebebühne und etliche Helfer standen bereit für die Baumpflanzung zu Ehren von Joseph Beuys (1921 - 1986) im Garten der Villa Jauss im Oberstdorfer Fuggerpark. Relativ schnell einig waren sich das Kunsthaus-Team und der Kurator Lothar Müller von „Das Maximum“ Traunreut, wo die „soziale Plastik“ – bestehend aus einem Baum und einer dazugehörigen Basaltstele – nun stehen darf.

Ein sonniges Plätzchen wurde als „der perfekte Ort“ ausgemacht im südlichen Terrain vom Jauss-Garten, seitlich von der Straße und eingerahmt vom Kunsthaus. Da auch die Gemeinde kein Veto einlegte und die Aktion wohlwollend begleitete, wie Bergith Hornbacher-Burgstaller lobte, dritte Bürgermeisterin und treibende Kraft für die Bewerbung, konnte zügig los gebuddelt werden.

Jeder Oberstdorfer kann kreativ werden

Dass jeder Mensch, auch jeder Oberstdorfer kreativ werden kann, ganz im Sinne des Krefelder Bildhauers, bewies diese Kunstaktion. Mit vereinten Kräften von Gemeinderäten, Bürgermeister, Mitarbeitern der Kommunalen Dienste und dem Kurator wurden zwei Löcher gegraben – eins für die Stele und eins für den Baum in Anlehnung an die von Joseph Beuys 1982 zur Documenta 7 in Kassel initiierten Kunstaktion „7000 Eichen – Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung“. Dabei ließ der Künstler mit Hilfe von Freiwilligen insgesamt 7000 Bäume im ganzen Kasseler Stadtgebiet setzen. Das Projekt nahm fünf Jahre Zeit in Anspruch, Beuys starb ein Jahr vor der Fertigstellung.

Bayernweite Aktion

Zu Beuys 100. Geburtstag 2021 entstand die Idee, das Ganze wieder aufleben zu lassen und bayernweit insgesamt 64 Bäume zu pflanzen, so Kurator Müller, für jedes Lebensjahr des Aktionskünstlers einen. Beuys Wunsch, die Pflanzaktion niemals zu beenden, finde in Oberstdorf seine symbolische Fortsetzung, freute sich Bürgermeister Klaus King. Finanziert wurde das Projekt über private Spenden. Die Bereitschaft sei enorm gewesen, sagte Hornbacher-Burgstaller. Über 3000 Euro seien zusammen gekommen. Baum und Stele bilden dabei ein Gegensatzpaar: Der Baum stehe für etwas Organisches, Wachsendes und der Millionen Jahre alte, starre Stein komme aus der Vergangenheit. So soll Vergangenes mit Zukünftigem verbunden werden.

Tulpenbaum statt Eiche

Dass bei dieser Aktion nicht zur Eiche gegriffen wurde, sondern zu einem Tulpenbaum, erklärte Irmela Fischer von der Villa Jauss: „Er kommt mit dem Klimawandel und dem hier typischen, nassen Winter am besten klar.“ Den Segen dazu bekam das Kunsthaus-Team von Kurator Müller. Auch in Kassel seien aus klimatischen Bedingungen nicht nur Eichen in die Erde gebracht worden.

Beuys-Schau in Oberstdorf öffnet am 16. Dezember wieder

Ein i-Tüpferl zu der Aktion ist die noch bis Sonntag laufende Beuys-Ausstellung in der Villa Jauss, die Wilhelm Geierstanger zu verdanken ist. Am Samstag, 15. Oktober, um 16 Uhr bietet Wilhelm Geierstanger seine vorerst letzte Führung an. Dann schließt das Kunsthaus wegen Sanierungsarbeiten seine Pforten, um dann die Beuys-Schau ab 16. Dezember noch einmal bis 8. Januar zu öffnen.

Öffnungszeiten der Beuys-Ausstellung: donnerstags bis sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr.

