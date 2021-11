Baupläne für den Hofgarten in Immenstadt

Projekt Firma Geiger stellt im Immenstädter Stadtrat Entwürfe für eine Umgestaltung des Areals vor. Stadthalle soll für einen Verbrauchermarkt samt Veranstaltungssaal weichen. Auch für den Parkplatz gibt es Ideen

26.11.2021 | Stand: 15:55 Uhr

Das Oberstdorfer Bauunternehmen Geiger plant im Zentrum von Immenstadt einen Verbrauchermarkt. Damit folgt Geiger dem Willen der Mehrheit im Stadtrat und des örtlichen Einzelhandels, keinen Supermarkt auf dem Kunert-Gelände anzusiedeln. Der Supermarkt soll anstelle des Hofgartens entstehen. Ebenfalls mit in der Entwurfsplanung ist der große Parkplatz „Bauhofinsel“ jenseits der Konstanzer Aach. „Das ist eine große Chance, um Immenstadt zukunftsfähig zu machen“, sagt Bürgermeister Armin Schaupp zu dem Projekt. Das Unternehmen Geiger wollte sich mit Verweis auf den laufenden Planungsprozess nicht zu Details äußern.

Wie berichtet, hat Geiger mit dem Kunert-Besitzer Dr. Erhard Grossnigg die „Alpsee Immobilien GmbH“ gegründet, um das große Firmengelände an der Julius-Kunert-Straße zu entwickeln. Der größte Teil des früheren Fabrikareals südlich der Straße wird von der Kunert Fashion GmbH nicht mehr benötigt. Dazu gehören auch mehrere Gebäude samt dem markanten Hochregallager.

Laut Bürgermeister Schaupp sollen die Immobilien, die nicht mehr gebraucht werden, abgerissen werden. Das Areal soll der Ansiedlung von nicht-störendem Gewerbe auf einer Fläche von etwa 1,8 Hektar dienen. „In dem Bereich haben wir einen großen Bedarf“, spricht Schaupp von einer Menge an Anfragen. Allerdings sei der Abbruch der bestehenden Fabrikanlagen ziemlich teuer.

Um diese Kosten auszugleichen, gab es bei der „Alpsee Immobilien GmbH“ ursprünglich Überlegungen, dort einen Verbrauchermarkt hinzustellen. Das stieß jedoch auf großen Widerstand bei den Einzelhändlern im Zentrum. Die Geschäftsleute befürchteten, dass ein weiterer Magnet in der Peripherie der Stadt „zu einem Frequenzverlust in der Innenstadt“ und in der Folge zur Verödung dort führen könnte, wie es in einem Brandbrief der Wirtschaftsvereinigung Impuls an den Stadtrat hieß. Dieser Fehler sei vor zehn Jahren schon einmal gemacht worden.

Darauf reagierte Geiger und plante um. Allerdings gibt es im Immenstädter Zentrum kaum freie Flächen, die groß genug sind. Dazu gehört das Hofgarten-Areal. Die Stadthalle selbst müsste dafür weichen und würde durch einen modernen Veranstaltungssaal ersetzt. Hinter verschlossenen Türen präsentierte ein Vertreter von Geiger jetzt dem Stadtrat die Entwürfe dafür.

Wie zu hören war, wären demnach zwei Gebäude auf dem gesamten Hofgarten-Areal vorgesehen. In dem einen, das anstelle der Stadthalle errichtet würde, sollen im Erdgeschoss der Lebensmittelmarkt und weitere Läden unterkommen. Das ganze Stockwerk darüber wäre für den Veranstaltungssaal reserviert. Ein zweites Gebäude ist im südlichen Teil des Parks geplant. Darin sollen ebenfalls Geschäfte entstehen. Zwischen beiden Häusern würde sich eine Promenade befinden. Insgesamt würde die Verkaufsfläche aller Geschäfte wohl über 2000 Quadratmetern liegen.

Als Ausgleich für die verlorene Grünanlage soll die Konstanzer Aach hin zum Parkplatz renaturiert und ausgeweitet werden. Zudem würde ein Teil der Stellflächen überdacht und in den oberen Etagen Wohnungen errichtet werden.

„Das Projekt entspricht genau unserem Einzelhandelskonzept – großflächiger, gut sortierter Einzelhandel als Frequenzbringer für die Innenstadt“, sagt Schaupp. Aber natürlich werde das in der Stadt für Diskussionen sorgen. Deshalb soll die Planung im Juli in einer Bürgerinformation vorgestellt werden.