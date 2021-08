Die Baumaßnahmen an zwei Hütten kosten die DAV Sektion Allgäu-Immenstadt 3,7 Millionen Euro. Um welche Hütten es geht und wann sie wieder öffnen sollen.

03.08.2021 | Stand: 18:30 Uhr

Bauarbeiten an den Hütten sowie Einnahmeausfälle durch den Lockdown belasten die Finanzen der Alpenvereins-Sektion Allgäu-Immenstadt. „Trotzdem blickt die Sektion zuversichtlich in die Zukunft“, heißt es in der Mitteilung zur Mitgliederversammlung. Dabei ernannten die Mitglieder ein neues Ehrenmitglied und wählten einen neuen Schatzmeister.