Allgäuerin Mona Sommer ist neue bayerische Bierkönigin

Die neue Bierkönigin 2023 in Bayern kommt aus dem Allgäu. Mona Sommer aus Weitnau gewann die Wahl gestern Abend in München gegen fünf Konkurrentinnen.

26.05.2023 | Stand: 08:37 Uhr

Bayern hat eine neue Bierkönigin. Bei der Wahl am Donnerstagabend in München setzte sich die 24-jährige Mona Sommer aus Weitnau (Landkreis Oberallgäu) gegen fünf weitere Finalistinnen durch.

Der Titel geht damit an eine Frau vom Fach, denn Sommer ist Brauerin und Mälzerin. Sie hatte bereits nach dem Onlinevoting, das mit einem Drittel in die Wertung einfloss, in Führung gelegen.

Am Donnerstag waren dann noch Jurywertung und eine Publikumsabstimmung vor Ort hinzugekommen.

Mona Sommer aus Weitnau im Allgäu ist bayerische Bierkönigin 2023

Mona Sommer folgt auf Sarah Jäger aus der Oberpfalz, die seit 2021 Bierkönigin war. Die Wahl zur bayerischen Bierkönigin veranstaltet der Bayerische Brauerbund seit 2009. Offiziell ist Mona Sommer aus dem Allgäu nun „die Repräsentantin des Bayerischen Bieres und aller bayerischen Brauereien“, heißt es beim Brauereibund.

Mona Sommer (4.v.l), Siegerin der Wahl zur bayerischen Bierkönigin 2023/2024, sitzt auf ihrem Thron im Beisein ihrer Mitbewerberinnen und Sarah Jäger (l.), ehemalige bayerische Bierkönigin. Bild: Felix Hörhager, dpa

Der Titel ist, im Gegensatz zu allerlei anderen Königinnen, mit einer Reihe von Verpflichtungen verbunden: „Es sind mindestens etwa 150 Termine, die die Bierkönigin bestreitet“, sagt eine Sprecherin des Brauerbundes gegenüber der Allgäuer Zeitung. Dazu gehören unter anderem ein Antrittsbesuch beim Landwirtschaftsministerium oder etwa ein Besuch in der Bayerischen Vertretung des Freistaats in Brüssel.

Sommer wohnt gemeinsam mit ihrem Freund in einem „Brauer-Haushalt“. Beide sind gelernte Brauer und Mälzer. Die neue bayerische Bierkönigin aus Weitnau arbeitet bei der Brauerei Härle in Leutkirch.