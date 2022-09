Beeindruckende junge Kunst aus dem Oberallgäu und dem Kleinwalsertal

Schüler und Studenten aus dem Oberallgäu und dem Kleinwalsertal zeigen in der Galerie Oberstdorf, wie kreativ die „Generation Z“ ist. Es gibt viel zu entdecken.

16.09.2022 | Stand: 17:04 Uhr

Junge Künstler aus Oberstdorf und dem Kleinwalsertal, Schüler und Studenten, zeigen eine Fülle an Werken in der Galerie Oberstdorf im historischen Trettachhäusle neben der Talstation der Nebelhornbahn. Erstaunlich, was an kreativer Kraft in jungen Menschen schlummert.

Altmeisterlich in Öl führt Alexander Kling in die Berge. Egal ob vor fantastisch-imaginierter Kulisse wie die Gems in „Einsame Höhen“ oder mit bekannten heimischen Gipfeln: Erstaunlich, wie er sich autodidaktisch in diesem schwierigen Genre sicher bewegt. Dramatisch, aber kitschfrei.

Auf klassischen Pfaden

Auf klassischen Pfaden bewegt sich auch Carmen Vogler mit virtuosen Zeichnungen und Stillleben vom Totenschädel bis zum Granatapfel. Die Vielseitigste ist Christine Elsässer, die von Öl über Aquarell bis Kohle verschiedene Techniken beherrscht und sogar Spiegel bemalt.

Mit Porträts von sich selbst und anderen Jugendlichen in kräftig-krassen Farben verströmt Luca Nenning junges, wildes Lebensgefühl.

Schwarz-Weiss-Fotos zeigt Hanna Schneider nicht nur in gewohnter Ästhetik, sondern auch in Collagen mit Gedichten. In einem eigenen erweist sie sich als sprachmächtige Wortwerkerin.

Mutige Arbeiten

Und dann wären da noch die zeichnerisch-sorgfältigen Drucke von Annabel Sent, die Frauenkörper von Anna Fäßler (nicht Modell-Maßen gehorchend, mutig für eine 15-Jährige), die sprechenden Gesichts-Studien von Nuria Bosch dos Santos und das Arrangement von putzig-witzigen Setzkästen, das ihre 12-jährige Schwester Sara mit Freunden gestaltete.

Einsatz des Computers

Auch digitale Arbeiten sieht man von einigen. Eine neue „Generation Z“ (so der Titel der Ausstellung), die neben dem klassischen künstlerischen Handwerk auch auf dieses neue Medium zugreift, sich über den Computer geschickt ausdrückt. Schön, dass es in Oberstdorf einen Ort gibt, wo junge Kunst in heimeliger, warmherziger Atmosphäre blühen kann.

Öffnungszeiten: Bis 25. September täglich von 16 bis 19 Uhr.

