Befreiungsschlag in Burgberg! Volleys feiern ersten Saisonsieg

Die Volleyballerinnen des TSV feiern gegen Schwabing den ersehnten ersten Saisonsieg – wenn auch erneut im Krimi.

15.11.2022 | Stand: 13:38 Uhr

Der Knoten ist geplatzt. Die Volleyballerinnen des TSV Burgberg haben den ersten Saisonsieg in der Bayernliga gefeiert. Gegen den MTV Schwabing gelang dem Team von Trainer Tom Bultmann beim 3:2 (25:19, 25:14, 20:25, 20:25, 15:7) der ersehnte Befreiungsschlag. Die Gäste bäumten sich in den Sätzen drei und vier noch einmal auf, der TSV jedoch behielt die zwei Punkte verdient in der Grüntengemeinde.

Burgberg mit Fehlstart in Satz eins

Dabei wäre sogar noch mehr drin gewesen für die Volleys. Denn trotz eines 0:4-Fehlstarts im ersten Satz drehen die Gastgeberinnen den anhaltenden Rückstand beim Stand von 16:18 mit einer herausragenden Aufschlagserie von Mittelblockerin Mareike Haag in eine komfortable Führung – die Grundlage für den 25:19-Satzgewinn.

Diesen Flow nahm der TSV mit und gewann so auch Durchgang zwei, ohne jemals in Rückstand zu geraten, souverän mit 25:14. Doch Schwabing reagierte, wechselte und änderte die Grundaufstellung. Mit Erfolg. In Kombination mit Nachlässigkeiten auf Burgberger Seite konnten die Gäste Durchgang drei nach 1:5-Rückstand zum 9:9 ausgeglichen gestalten. „Im Kopf haben wir in dieser Phase schon den 3:0-Erfolg gefeiert“, resümierte Kapitänin Anna Hilbrand offen. „Ein Fehler.“

Denn trotz zweier Auszeiten und einem Zuspielerwechsel gelang es den Burgbergerinnen nicht mehr, sich zurückzumelden – der TSV unterlag 20:25. Mit Selbstzweifeln im Kopf, wieder eine Partie nach Führung herzugeben, konnte auch eine Führung im vierten Satz nicht zum 3:1-Sieg zu Ende gespielt werden. Die Partie war inzwischen zum Schlagabtausch mit packenden Ralleys geworden – doch der hart umkämpfte Satz ging erneut mit 25:20 an Schwabing.

Entscheidung erneut im Tiebreak

Vor dem Tiebreak traf Bultmann offenbar den richtigen Ton und schaffte es, seine Mannschaft für den Tiebreak richtig einzustellen. Hier war es dann die nervenstark aufschlagende Alin Weisenbach, die ihr Team vor 100 Zuschauern mit druckvollen Angaben zum 4:1 trug, das war die Basis für den Sieg. Denn mit dieser Führung im Rücken glänzte Burgberg nun wieder mit gutem Aufschlagspiel und erfolgreichen Angriffen. Mittelblockerin Katja Hilbrand lief zur Hochform auf und vergrößerte mit Schnellangriffen und harten Aufschlägen die Führung, die letztlich zum 15:7-Erfolg führte. „Unsere Anhänger waren so wichtig für uns“, sagte die sichtlich erleichterte Kapitänin Anna Hilbrand nach dem wichtigen ersten Sieg. „Das war, glaube ich, die beste Stimmung in der Grüntenhalle, die wir je erlebt haben.“

Diese gute Stimmung gilt es mitzunehmen, denn in den nächsten drei Partien stehen Duelle mit Tabellennachbarn an. Sollte es Burgberg gelingen, an die jüngste Leistung vom Wochenende anzuknüpfen, könnte sich der TSV, aktueller Vorletzter, aus dem Tabellenkeller herausspielen.