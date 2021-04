Schlagzeuger Pit Gogl ist ein kreativer Kopf. Der Allgäuer nutzt die Pandemie, um Ideen von Film bis CD zu verwirklichen. Was er gemacht hat und was er plant.

17.04.2021 | Stand: 18:30 Uhr

„Die Liebe zur Musik funktioniert am besten live“, sagt Pit Gogl und spricht damit allen Musikern aus der Seele. Aber auch beim Rottacher Schlagzeuger ist das bislang letzte Konzert lange her. Im August vergangenen Jahres hatte er auf einem Weingut bei Stuttgart seinen bisher letzten Auftritt, der ihm dank guter Atmosphäre noch positiv in Erinnerung ist und ihn wehmütig zurückblicken lässt.