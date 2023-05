Bei Spendenmarathon in Balderschwang 3,4 Millionen Euro gesammelt

Bei „Mariathon“ des christlichen Senders Radio Horeb in Balderschwang helfen Ehrenamtliche aus dem Oberallgäu mit. Der Erlös geht an Radiostationen in Afrika.

10.05.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Über 3,4 Millionen Euro sind beim dreitägigen Spenden-Marathon „Mariathon“ von Radio Horeb in Balderschwang zusammengekommen. Der Mariathon ist ein Spendenlauf der Weltfamilie von Radio Maria, der Radio Horeb als deutscher Radio-Maria-Sender angehört. Die Idee des „Mariathons“ kommt aus Kolumbien. Dort benötigte das dortige Radio Maria, das wie Radio Horeb zur Radio-Maria-Weltfamilie gehört, dringend Unterstützung, um nicht aufgeben zu müssen. Der Programmdirektor des Senders bat alle Hörer um einen Spendenbeitrag, denn das Radio gehöre schließlich den Hörern. (Lesen Sie auch: Balderschwanger Pfarrer fordert Reformen der Kirche)

Ehrenamtliche aus dem Oberallgäu: Bis zu sieben Stunden Spendenanrufe

Die gemeinsame Mission stecke an, erzählt Rosemarie Martin (76) aus Freibrechts bei Immenstadt, die täglich rund sieben Stunden Spendenanrufe entgegennahm. Denn der Mariathon sei viel mehr als ein Spendenmarathon. Sie ist zum dritten Mal beim Mariathon von Radio Horeb in Balderschwang dabei. An den drei Tagen sitze sie auch schonmal bis 24 Uhr am Telefon, obwohl sie gewöhnlich zu dieser Zeit längst im Bett liege, berichtet die Ehrenamtliche von ihrem Engagement.

"Gespräche gehen an die Substanz"

Der Mariathon verändere alle Beteiligten, erzählen andere Mitwirkende. Die Gespräche gingen oft an die Substanz, Weh und Leid der Anrufenden erlebe man hautnah mit, aber ebenso die Freude und Dankbarkeit der Spender. Eine Frau habe jeden Tag erneut angerufen und jeweils 1000 Euro gespendet. „Es tut mir einfach gut“, habe sie gesagt. Für die Hörer sei es wichtig, zu spüren, dass am anderen Ende der Leitung nicht nur Menschen seien, die „um Geld bitten“, sondern „ein offenes Ohr haben“, berichtet Rosemarie Martin.

Auch der Bürgermeister aus Balderschwang sitzt am Telefon

Auch Balderschwangs Bürgermeister Konrad Kienle sitzt seit vielen Jahren beim Mariathon am Telefon. Den Dienst an den Spendentelefonen empfindet Kienle als bereichernd. Er kennt viele Beispiele dankbarer Spender. Einer habe 20 Euro gespendet und sich entschuldigt, dass er nicht mehr einbringen könne. Kienle habe ihm gesagt, dass es ein großes Opfer sei, wenn man das wenige, was man habe, spende. Radio-Horeb-Programmdirektor Dr. Richard Kocher hob die Bedeutung des Mariathons hervor: Die Inflation habe die „afrikanischen Länder viel härter getroffen als uns.