Beim Strandbad Hauser am Großen Alpsee geht's zurück zu den Wurzeln

Familie Hauser verpachtet die Gastronomie an Niclas Wagner und betreibt künftig nur noch das Strandbad am Großen Alpsee. Den Badeplatz gibt es schon seit 1928.

21.04.2023 | Stand: 19:10 Uhr

Wenn das Wetter schön ist, lädt die Promenade am Großen Alpsee zum Spaziergang und der See zum Sprung ins Wasser. Dann sind auch die gastronomischen Angebote am See voll mit Gästen. Eines der ältesten ist das Strandbad Hauser mit Seecafé. Seine Lage direkt am See und mit Blick in die Berge lockt von Frühling bis Herbst zahlreiche Einheimische und Urlauber zum Sitzen, Essen und Trinken. Im Winter, bei Regen und abends war es bisher geschlossen. Das soll sich jetzt ändern: Michael und Ursula Hauser haben das Café verpachtet. Der Pächter Niclas Wagner will dort das Restaurant „Flor del Lago“ als Ganzjahresbetrieb etablieren.

