Bergsteiger kommt am Geißfuß bei Oberstdorf ums Leben

Retter konnten aufgrund der Witterung nicht zu dem Mann durchdringen. Ein zweiter Wanderer befindet sich in kritischem Zustand.

22.02.2022 | Stand: 16:22 Uhr

Ein Bergdrama hat sich in der Nacht auf Dienstag in der Oberstdorfer Bergen abgespielt. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Männer dort zwischen zwischen Seealpe und Edmund-Probst-Haus unterwegs. Dabei verirrten sie sich und setzten in der Nacht einen Notruf ab.

Wegen Neuschnee: Einsatz in den Oberstdorfer Bergen musste nachts abgebrochen werden

Die Bergrettung konnte die Wanderer zwar lokalisieren, aufgrund des Neuschnees und starken Windes jedoch nicht zu ihnen vordringen und musste den Einsatz gegen 4 Uhr abbrechen. Eineinhalb Stunden später startete der Rettungshubschrauber wieder. Als sich gegen 8.15 Uhr endlich ein Retter zu den Wanderern durchschlagen konnte, kam für einen der beiden jede Hilfe zu spät.

Weitere Bergretter und ein Notarzt erreichten schließlich den zweiten Bergsteiger und ein Notarzt den zweiten Wanderer. Mittlerweile konnte er schwer unterkühlt ins Krankenhaus gebracht werden.

